Tân Thủ tướng Nhật phát biểu trước toàn dân, nêu loạt ưu tiên đối nội, đối ngoại 22/10/2025 08:55

(PLO)- Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân sau khi nhận được chứng thư bổ nhiệm từ Nhật hoàng.

Tối 21-10, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân, nhấn mạnh các ưu tiên của bà, bao gồm vấn đề kinh tế và hợp tác với phe đối lập, theo đài NHK News.

Bà Takaichi cho biết chính phủ của bà sẽ xây dựng một gói kích thích kinh tế nhằm ứng phó chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Tân thủ tướng Nhật cam kết sẽ “nhanh chóng” bãi bỏ mức thuế xăng tạm thời và nâng ngưỡng thu nhập miễn thuế hiện nay (1,03 triệu yen, tương đương 6.800 USD), đồng thời “lắng nghe ý kiến của các đảng đối lập”.

Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân vào ngày 21-10. Ảnh: KYODO NEWS

Theo bà Takaichi, các biện pháp kinh tế này nhằm “tăng thu nhập thực tế của người dân và giảm gánh nặng cho các hộ gia đình”. Bà cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực tối đa để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu.

Bà Takaichi cũng bác bỏ khả năng giải tán sớm Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn, nói rằng chính phủ thiểu số của bà sẽ ưu tiên các chính sách kinh tế.

Bà cho biết chính phủ của bà sẵn sàng “linh hoạt” tiếp nhận các đề xuất chính sách từ phe đối lập, miễn là không mâu thuẫn với đường lối của đảng Dân chủ Tự do.

Về đối ngoại, bà Takaichi cho biết bà mong được gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại loạt hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Malaysia vào cuối tuần này, cũng như tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Đề cập đến chuyến thăm sắp tới của ông Trump đến Nhật, dự kiến diễn ra vào tuần tới, bà Takaichi bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng được “mối quan hệ tin cậy sâu sắc” với ông Trump thông qua các cuộc trao đổi thẳng thắn.

Trong ngày 21-10, sau khi được quốc hội bầu làm thủ tướng thứ 104 của Nhật, bà Takaichi đã diện kiến Nhật hoàng Naruhito để được bổ nhiệm chính thức.

Bà Sanae Takaichi (phải) nhận chứng thư bổ nhiệm từ Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung Tokyo vào ngày 21-10. Ảnh: AFP–Yonhap

Theo kế hoạch, tân Thủ tướng Takaichi sẽ có bài phát biểu chính sách đầu tiên trước quốc hội Nhật vào ngày 24-10.