Bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật 21/10/2025 12:07

(PLO)- Bà Sanae Takaichi đã được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội hôm nay.

Ngày 21-10, chính trị gia theo đường lối cứng rắn Sanae Takaichi được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, theo hãng tin AFP.

Bà Takaichi đã nhận được 237 phiếu bầu, dẫn đầu đa số trong số 465 ghế tại Hạ viện.

Bà Takaichi - học trò của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe - đã trở thành thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà ngày 20-10 đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin).

Bà chiến thắng một cách bất ngờ nhờ giành đa số phiếu ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Bà sẽ chính thức nhậm chức sau khi yết kiến Thiên hoàng vào chiều 21-10.

Bà Sanae Takaichi - người vừa được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật. Ảnh: JAPAN TIMES

Theo truyền thông trong nước, bà dự kiến sẽ bổ nhiệm một người từng là học trò khác của ông Abe - bà Satsuki Katayama - giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Nếu được bổ nhiệm, bà Katayama sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Nhật.

Việc bổ nhiệm này, cũng như việc bà Takaichi được chọn làm Thủ tướng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong bối cảnh phụ nữ hiện chỉ chiếm chưa đến 1/5 số ghế tại quốc hội Nhật và hầu hết các tập đoàn lớn đều do nam giới điều hành.

Theo Reuters, bà Takaichi lên nắm trong bối cảnh Nhật hiện đang đối mặt với tình trạng giá cả leo thang, gây ra làn sóng bất bình trong người dân và làm gia tăng sự ủng hộ dành cho các nhóm đối lập, trong đó có đảng Sanseito cực hữu.

Thị trường chứng khoán được tiếp thêm niềm tin trước viễn cảnh bà Takaichi lên nắm quyền, khi bà được cho là sẽ chi tiêu nhiều hơn để kích thích nền kinh tế.

Chỉ số Nikkei của Nhật đã đạt mức cao kỷ lục mới vào ngày 21-10.