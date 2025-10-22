Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản 22/10/2025 06:59

(PLO)- Phía Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản sáng 22-10, hiện Seoul đang phân tích loại tên lửa.

Sáng 22-10, phía Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra biển Nhật Bản (vùng biển phía đông Hàn Quốc và Triều Tiên), theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng được thực hiện vào sáng 22-10.

Đây là lần thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, và là lần thứ năm trong năm nay.

Một tổ hợp tên lửa xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 10-10. Ảnh: KCNA

Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích loại tên lửa, tầm bắn và các thông số kỹ thuật khác để xác định chi tiết về vụ thử.

Động thái này mang hàm ý đặc biệt khi diễn ra chỉ ít ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc vào tuần tới. Các chuyến thăm được thực hiện nhân dịp Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.

Giới phân tích cho rằng vụ phóng có thể là thông điệp thị uy của Bình Nhưỡng trước sự kiện ngoại giao lớn.

Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin trên.