Trước Đại hội đồng LHQ, Triều Tiên khẳng định không từ bỏ chương trình hạt nhân 30/09/2025 05:40

(PLO)- Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 29-9, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân, mô tả yêu cầu này là “chẳng khác nào bắt chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền được tồn tại”, theo hãng tin Reuters.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên cử một quan chức từ Bình Nhưỡng đến phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng kể từ năm 2018.

“Áp đặt cái gọi là ‘phi hạt nhân hóa’ đối với Triều Tiên chẳng khác nào buộc nước tôi từ bỏ chủ quyền, quyền được tồn tại và điều này vi phạm Hiến pháp” - ông Kim nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 29-9. Ảnh: YONHAP

“Nhờ việc tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe, tương ứng với mối đe dọa ngày càng lớn từ Mỹ và các đồng minh, chúng tôi đã kiềm chế được ý định gây chiến của các nước thù địch và giữ vững thế cân bằng sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên” - nhà ngoại giao Triều Tiên bổ sung.

Ông Kim lưu ý rằng Triều Tiên đã đưa quy chế hạt nhân vào luật pháp.

“Để duy trì vĩnh viễn trạng thái cân bằng này và đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi đã quy định hạt nhân trong Hiến pháp là một điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép động chạm hay thay đổi” - ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật.

“Có nơi nào như bán đảo Triều Tiên, nơi cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cùng các lực lượng đồng minh tiến hành các cuộc tập trận song phương và đa phương quanh năm, thậm chí tổ chức các kịch bản chiến tranh mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, huy động lực lượng đa quốc gia hùng hậu và các vũ khí chiến lược tối tân nhất?” - ông Kim lập luận.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các quốc gia “tôn trọng” và có cách tiếp cận “thân thiện” với Triều Tiên.

“Bất chấp khác biệt về lý tưởng và thể chế, Triều Tiên sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia biết tôn trọng và có thái độ thân thiện với chúng tôi” - ông Kim kết luận.

Bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước cho biết ông muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay.

Nhiều đồn đoán vẫn cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể tìm cách nối lại đối thoại với ông Kim khi ông Trump đến Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 31-10 đến 1-11.