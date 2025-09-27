Trước Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo về ‘tư duy Chiến tranh Lạnh’ 27/09/2025 05:55

(PLO)- Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhận định thế giới đã bước vào giai đoạn biến động và chuyển đổi mới, khi chủ nghĩa đơn phương và tư duy Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy.

Ngày 26-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cảnh báo nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh”, đồng thời lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa đa phương cùng thương mại tự do, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Lý cho rằng hòa bình và phát triển là khát vọng chung mãnh liệt nhất trên toàn thế giới, khẳng định đoàn kết và hợp tác là nguồn sức mạnh lớn nhất thúc đẩy tiến bộ của nhân loại.

Thủ tướng Lý khẳng định Trung Quốc luôn tích cực tham gia các công việc toàn cầu và nỗ lực vì sự tiến bộ của nhân loại. Ông cam kết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên, có hành động phối hợp và hiệu quả để giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn, thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 26-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Lý nhận định thế giới đã bước vào giai đoạn biến động và chuyển đổi mới, khi chủ nghĩa đơn phương và tư duy Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến các quy tắc và trật tự quốc tế, làm gián đoạn hệ thống toàn cầu.

Ông Lý nhấn mạnh nhân loại một lần nữa đứng trước ngã ba đường.

“Bất kỳ ai quan tâm đến tình hình thế giới đều sẽ tự hỏi: Tại sao con người chúng ta, sau khi đã trải qua gian khó, không thể nâng cao ý thức trách nhiệm và lý trí, đối xử tử tế với nhau và cùng chung sống hòa bình?” - theo thủ tướng Trung Quốc.

Vị thủ tướng chỉ trích việc sử dụng biện pháp thuế quan, cho rằng các nước nên hợp tác chặt chẽ hơn để thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, mang lại lợi ích chung và bao trùm.

“Nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng trì trệ của kinh tế toàn cầu hiện nay là sự gia tăng các biện pháp đơn phương và bảo hộ, như nâng thuế quan, dựng lên các bức tường và rào cản. Trung Quốc nhất quán mở cửa ngày càng rộng hơn với thế giới” - ông Lý nhấn mạnh.