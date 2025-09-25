Tổng thống Syria có bài phát biểu lịch sử tại Đại hội đồng LHQ 25/09/2025 05:45

(PLO)- Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Syria phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau gần 60 năm.

Ngày 24-9, Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Syria trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), theo kênh Al Jazeera.

Ông al-Sharaa trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Syria phát biểu tại Đại hội đồng LHQ sau gần 60 năm. Người dân trên khắp Syria đã theo dõi bài phát biểu của ông al-Sharaa.

“Syria đang giành lại vị trí xứng đáng của mình giữa các quốc gia trên thế giới” - ông al-Sharaa nói, cho rằng câu chuyện của Syria “chan chứa cảm xúc, hòa lẫn nỗi đau và hy vọng”.

“Câu chuyện Syria là câu chuyện đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Suốt nhiều năm dài, chúng tôi đã chịu bất công, thiếu thốn và áp bức. Rồi chúng tôi đã đứng lên, đòi lại phẩm giá của mình” - ông al-Sharaa nói thêm.

Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9. Ảnh: UN Photo/Manuel Elías

Ông al-Sharaa lên nắm quyền vào tháng 1 sau khi dẫn dắt lực lượng đối lập lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Trong bài phát biểu ngày 24-9, ông al-Sharaa nêu rõ các bước đi đã thực hiện trong những tháng qua: thành lập các thể chế mới, lên kế hoạch tổ chức bầu cử và khuyến khích đầu tư nước ngoài.

“Ngay từ khi chính quyền cũ sụp đổ, chúng tôi đã đề ra một chính sách chiến lược rõ ràng dựa trên ba trụ cột: ngoại giao cân bằng, an ninh và ổn định, cùng phát triển kinh tế” - ông nói.

Tổng thống al-Sharaa cam kết Syria giờ đây đang “tái thiết đất nước thông qua việc xây dựng một Nhà nước mới, thiết lập các thể chế và luật pháp bảo đảm quyền lợi cho tất cả mọi người, không ngoại lệ”.

“Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, để chúng không còn xiềng xích người dân Syria nữa” - nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông al-Sharaa cũng lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria, cho rằng các cuộc tấn công này là mối đe dọa đối với ổn định khu vực.

“Chúng tôi kiên định với đối thoại” - ông al-Sharaa nói, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Syria trước các cuộc tấn công.

Tổng thống Syria bày tỏ sự ủng hộ với người Palestine ở Dải Gaza, khẳng định Syria “kiên định đứng về phía người dân Gaza, những đứa trẻ, phụ nữ của họ và tất cả các dân tộc đang phải đối mặt với vi phạm và sự gây hấn”.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến này” - ông al-Sharaa nói trước Đại hội đồng.

Ông al-Sharaa khép lại bài phát biểu bằng việc nhìn lại những năm tháng bạo lực của chính Syria.

“Xin khẳng định: Những gì Syria đã phải chịu đựng, chúng tôi không mong điều đó xảy đến với bất kỳ ai. Chúng tôi là một trong những dân tộc thấu hiểu sâu sắc nhất sự khủng khiếp của chiến tranh và tàn phá” - vị tổng thống kết luận.