Có những gì trong bài phát biểu lịch sử 57 phút của ông Trump tại Đại hội đồng LHQ?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu dài 57 phút tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đề cập nhiều vấn đề lớn từ nhập cư, xung đột Nga-Ukraine, môi trường,...

Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), cảnh báo rằng các quốc gia sẽ rơi xuống “địa ngục” nếu theo đuổi quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh và không kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhập cư bất hợp pháp, theo tờ The Hill.

Ông Trump thực hiện đúng như điều Nhà Trắng gọi trước là “lời lẽ cứng rắn” gửi tới LHQ trong một bài phát biểu 57 phút - bài phát biểu dài nhất từ trước đến nay của một tổng thống Mỹ tại LHQ.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump tại LHQ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 23-9. Ảnh: X

Vai trò của LHQ

Ông Trump cho rằng LHQ chưa thể hiện được vai trò trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu - một nhận định mà nhiều nhà ngoại giao tại LHQ cũng thừa nhận, nhưng cho rằng điều này đòi hỏi sự cam kết và hợp tác nhiều hơn từ các thành viên.

“Dường như những gì họ làm chủ yếu là ban hành các văn bản với lời lẽ cứng rắn, nhưng lại thiếu hành động tiếp nối. Lời nói suông thì không thể giải quyết được chiến tranh” - ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò của ông trong việc góp phần làm trung gian ngừng bắn tại một số cuộc xung đột, đồng thời cho rằng LHQ chưa có sự hỗ trợ cụ thể trong những nỗ lực đó.

“Sau này tôi nhận ra rằng LHQ không thực sự ở bên cạnh chúng ta. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về điều đó. Vậy thì, mục tiêu tồn tại của LHQ là gì?” - nhà lãnh đạo Mỹ đặt câu hỏi.

Mặc dù đã rút Mỹ khỏi một số cơ quan của LHQ và cắt nguồn viện trợ nước ngoài cho các chương trình nhân đạo, nhưng trong cuộc gặp song phương sau đó trong ngày, ông Trump vẫn nói với Tổng thư ký LHQ António Guterres rằng Mỹ “ủng hộ LHQ 100%”.

Xung đột Nga-Ukraine, cuộc chiến ở Gaza

Tổng thống Trump thừa nhận những khó khăn ông đối mặt trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas tại Dải Gaza.

Ông Trump nói Mỹ đã sẵn sàng áp đặt “một vòng thuế quan rất mạnh, cực kỳ áp đảo” lên Nga, nhưng cho rằng điều đó sẽ vô hiệu nếu châu Âu không ngừng nhập khẩu dầu từ Moscow.

“Châu Âu phải hành động nhiều hơn. Họ phải dừng toàn bộ việc mua năng lượng từ Nga. Nếu không, tất cả chúng ta chỉ đang phí phạm rất nhiều thời gian” - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết ông đang “tham gia sâu vào việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza”. Ông cũng chỉ trích phần lớn các quốc gia thành viên LHQ vì công nhận một nhà nước Palestine trước khi chiến tranh kết thúc.

“Chúng ta không thể quên ngày 7-10-2023, đúng không? Giờ đây, như thể khuyến khích xung đột tiếp diễn, một số thành viên ở đây lại muốn đơn phương công nhận nhà nước Palestine. Đó sẽ là phần thưởng quá lớn cho những kẻ khủng bố Hamas sau các tội ác của họ” - theo tổng thống Mỹ.

Biến đổi khí hậu

Tổng thống Trump dành một phần phát biểu gay gắt nhất để bác bỏ các nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy năng lượng tái tạo, sạch. Ông cho rằng biến đổi khí hậu là một sự “thổi phồng quá mức” và nhắc lại quan điểm hoài nghi của mình về năng lượng gió, cho là “không hiệu quả và kém chất lượng”.

“Ngành năng lượng phải mang lại lợi ích kinh tế, chứ không phải thua lỗ” - ông Trump nói.

“Chạy theo năng lượng xanh đồng nghĩa với nguy cơ phá sản. Đó là thực tế, và có thể không hợp với quan điểm chung. Tôi biết sẽ bị phê phán vì nói ra điều này, nhưng tôi muốn nói sự thật” - ông Trump nói thêm.

Nhập cư

Tổng thống Trump mô tả nhập cư bất hợp pháp là mối đe dọa với lịch sử và văn hóa của các quốc gia.

“Các quốc gia cần có quyền bảo vệ cộng đồng và gìn giữ bản sắc của mình, tránh việc xã hội bị xáo trộn vì những dòng người mới với phong tục, tôn giáo và lối sống rất khác biệt” - theo tổng thống Mỹ.

Ông Trump ví vấn đề nhập cư và năng lượng xanh như một “mối nguy kép” có thể gây nhiều tác động tiêu cực. Theo ông, thay vì chỉ tiếp nhận người dân phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo khó hay tội phạm, cộng đồng quốc tế - trong đó có LHQ - cần tập trung giúp các quốc gia ổn định để người dân có thể ở lại nơi sinh sống của mình.

“Chúng ta phải giải quyết tận gốc vấn đề ngay tại chính đất nước của họ, chứ không để tạo ra thêm khó khăn ở đất nước của chúng ta” - ông nhấn mạnh.

Khoảnh khắc hài hước xen lẫn sự quyết liệt

Ông Trump khiến mọi người khán phòng vốn giữ vẻ mặt nghiêm túc phải bật cười khi chỉ ra sự cố kỹ thuật với máy nhắc chữ ở đầu bài phát biểu và một thang cuốn bị hỏng.

“Đây là hai thứ tôi nhận được từ LHQ: một thang cuốn tệ hại và một máy nhắc chữ tệ hại” - tổng thống Mỹ nói.

Theo The Hill, bình luận trên là những phút giây nhẹ nhàng hiếm hoi trong một bài phát biểu cứng rắn của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắm thẳng vào Đức (vì từng chú trọng năng lượng xanh và nhập cư), Trung Quốc và Ấn Độ (vì mua dầu Nga).

Căng thẳng Mỹ-Brazil cũng được thể hiện trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo thông lệ, Brazil là nước mở đầu ngày phát biểu đầu tiên.

Tổng thống Brazil - ông Luiz Inácio Lula da Silva cảnh báo rằng chủ nghĩa đa phương “đang ở một ngã rẽ mới”.

“Trên khắp thế giới, các thế lực chống dân chủ đang tìm cách khuất phục các thể chế và bóp nghẹt tự do. Họ tôn vinh bạo lực, ca ngợi sự thiếu hiểu biết, hành động như những lực lượng dân quân cả trên thực tế lẫn trực tuyến, và hạn chế tự do báo chí” - ông Lula nói trong bài diễn văn kéo dài gần 19 phút.

Ông Trump, người phát biểu ngay sau đó, thông báo áp thuế 50% lên nhiều mặt hàng từ Brazil, chủ yếu như một biện pháp đáp trả việc cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - một đồng minh của ông Trump - bị xét xử và kết tội liên quan đến âm mưu đảo chính hồi đầu tháng này.

Dù chỉ trích Brazil trong phần lớn bài phát biểu, ông Trump có lúc cũng hạ giọng. Tổng thống Mỹ kể rằng hai nhà lãnh đạo đã chạm mặt khi đi đến bục phát biểu.

“Tôi thấy ông ấy, ông ấy thấy tôi, và chúng tôi ôm nhau. Thật ra, ông ấy có vẻ là một người rất dễ mến. Ông ấy thích tôi, tôi cũng thích ông ấy” - ông Trump chia sẻ trước khi tiếp tục chỉ trích Brazil.