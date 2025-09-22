Chủ tịch nước đến New York tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80 22/09/2025 09:21

(PLO)- Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Lúc 19 giờ 15 chiều 21-9 theo giờ địa phương (sáng 22-9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, để tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới Sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế J.F Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập. Chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu, qua đó truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 2 năm qua, đã có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ. Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao, tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt.

Chủ tịch nước cũng chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ...