Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân sắp có chuyến công tác đến Hoa Kỳ 16/09/2025 20:09

(PLO)- Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 24-9, tại Hoa Kỳ.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 21 đến 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Chiều 9-9, tức rạng sáng 10-9 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 (UNGA-80) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ).

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 đến 30-9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 80, trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.

UNGA-80 sẽ hoạt động tới ngày 8-9-2026 (khóa họp kéo dài 1 năm) với chủ đề xuyên suốt là “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn” (Better together) nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền.

UNGA-80 diễn ra đúng dịp tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức truyền thống cũng như mới nổi.