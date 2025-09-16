Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Chuyển từ tâm thế xin - nhận sang chủ động đóng góp, xây dựng 16/09/2025 16:14

(PLO)- Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh tinh thần hội nhập có trách nhiệm; chuyển từ xin, nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm.

Sáng 16-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày một số nội dung chính của nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đưa hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột

Ông Lê Hoài Trung cho hay sau 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế đã góp phần mở rộng và làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ của ta với các đối tác.

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ khuôn khổ đối tác với 38 nước gồm có Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Việt Nam còn là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới.

Đảng ta có quan hệ với 259 chính đảng với 119 quốc gia trên thế giới. Hội nhập quốc tế về an ninh quốc phòng không chỉ phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

“Một trong những phương hướng của Nghị quyết 59 là phấn đấu để đưa hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột, đặc biệt là trong quan hệ với các đối tác quan trọng” - Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.

Cạnh đó, hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực trong công cuộc phát triển của đất nước, trong đó có khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông cho biết Việt Nam hiện đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gấp gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD. Việt Nam cũng đã có quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm gần 90% GDP của thế giới và mạng lưới của 20 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 17 hiệp định đang có hiệu lực.

Việt Nam cũng là một trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trong top 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới và trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới…

Đáng chú ý, thông qua hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cũng đã ngày càng lớn mạnh và ngày càng có nhiều tập đoàn, công ty để phát triển và hiện diện tại nhiều nước trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã đề cập đến những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc hội nhập quốc tế chưa được đánh giá, xử lý đúng tầm mức.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế. Ảnh: NHÂN DÂN

Năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 59, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết cùng với việc tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kết hợp với quốc phòng an ninh trong việc bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.

Kế đó, hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng chính các lợi ích của hội nhập quốc tế” - ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Trong hội nhập phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế phải chuyển từ việc xin, nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm ở công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Đề cập đến mục tiêu của hội nhập quốc tế, ông Lê Hoài Trung nêu rõ cần tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước để phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển thu nhập cao.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nghị quyết 59 đã nêu rất rõ phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, có ít nhất 40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động về đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới; hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đưa nền giáo dục và hệ thống y tế của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực; phát triển một số trường đại học lớn trong nhóm hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của thế giới...