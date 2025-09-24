Ông Zelensky phát biểu tại HĐBA, nêu ý tưởng chống tên lửa và UAV Nga 24/09/2025 07:42

(PLO)- Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đề nghị phương Tây thiết lập hệ thống phòng không chung, chặn mọi tên lửa và UAV Nga để buộc Moscow tìm hòa bình.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23-9 về xung đột Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia thuộc “Liên minh thiện chí” hỗ trợ Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga phóng vào không phận Ukraine.

“Nếu chúng ta có thể tăng cường vùng trời bằng một hệ thống chung để vô hiệu hóa tên lửa và UAV Nga, điều đó sẽ buộc Nga phải dừng các cuộc tấn công từ trên không” - ông Zelensky nói.

“Bởi khi mọi thứ có thể bị vô hiệu hóa, [Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ buộc phải ngồi ở đây, hoặc ở một địa điểm đáng tin cậy khác, để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn trên mặt đất. Nếu không còn chiến sự trên bầu trời, Nga sẽ không thể tiếp tục chiến đấu trên mặt đất" - ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23-9. Ảnh: UN

Trong khi đó, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết cuộc họp này "không tạo ra thêm giá trị nào cho việc thiết lập hòa bình ở Ukraine".

Ông Polyanskiy cho biết Nga mong đợi sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với một "nền hòa bình thực tế, lâu dài và bền vững", nói thêm rằng Moscow "không từ bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào".

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an và những bên liên quan cuộc xung đột ở Ukraine "chấm dứt cuộc chiến này trước khi nó trở thành một cuộc chiến kéo dài thêm ba hoặc bốn năm nữa, dẫn đến nhiều sự tàn phá hơn nữa, cả về kinh tế lẫn thương vong, tài sản và tương lai".

Ông Rubio nói rằng nếu không có con đường hòa bình nào xuất hiện trong ngắn hạn, Mỹ "sẽ thực hiện các bước cần thiết để áp đặt cái giá phải trả cho hành động gây hấn liên tục".

Cuộc họp trên diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong lúc Nga vẫn đẩy mạnh tấn công trên tiền tuyến, lần đầu tiên ông Trump bày tỏ quan điểm rằng Kiev sẽ giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm sau cuộc gặp với ông Zelensky.

“Tôi tin rằng Ukraine, với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, có đủ khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu của mình. Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục đường biên giới nguyên gốc khi cuộc chiến bắt đầu hoàn toàn là một lựa chọn khả thi” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.