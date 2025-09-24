Ông Trump gặp ông Macron, nhắc chuyện Pháp công nhận Nhà nước Palestine 24/09/2025 07:03

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc Paris công nhận Nhà nước Palestine.

Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đề cập việc công nhận Nhà nước Palestine, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, ngày 22-9, Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine trong bối cảnh ông Trump đã lên án các động thái của một số đồng minh về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những bước đi như vậy sẽ là phần thưởng cho “những hành động tàn bạo khủng khiếp” của Hamas.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Donald Trump ngày 23-9 tại TP New York (Mỹ). Ảnh: X

“Tôi nghĩ điều đó là tôn vinh Hamas và không thể làm vậy sau sự kiện ngày 7-10-2023” - ông Trump nói với phóng viên hôm 23-9 khi được hỏi về việc công nhận Nhà nước Palestine.

“Không ai quên ngày 7-10. Nhưng sau gần hai năm chiến sự, rốt cuộc đã được gì. Đây không phải con đường đúng đắn để đi tiếp” - ông Macron nói với phóng viên khi ngồi cạnh ông Trump.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Macron nói rằng nếu Tổng thống Trump thật sự muốn giành giải Nobel Hòa bình, ông Trump cần phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Trao đổi với kênh BFM TV của Pháp từ TP New York (Mỹ), ông Macron cho rằng chỉ có ông Trump mới có đủ quyền lực để gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến sự.

“Có một người có thể làm được điều đó và người đó chính là tổng thống Mỹ. Lý do ông ấy có thể làm nhiều hơn chúng tôi là vì chúng tôi không cung cấp vũ khí để tiến hành cuộc chiến ở Gaza. Chúng tôi không cung cấp trang thiết bị cho phép tiến hành chiến sự ở Gaza. Mỹ mới là bên làm điều đó” - ông Macron nói.

Tổng thống Trump ngày 23-9 đã có bài phát biểu quyết liệt, bao quát nhiều vấn đề tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó bác bỏ các động thái của đồng minh phương Tây nhằm ủng hộ một Nhà nước Palestine, cho rằng điều đó sẽ là phần thưởng cho các tay súng Hamas.

“Chúng ta phải chấm dứt ngay cuộc chiến ở Gaza. Chúng ta phải lập tức đàm phán hòa bình” - ông Trump nói tại Đại hội đồng.