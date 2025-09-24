Chiến sự Nga-Ukraine 24-9: Loạt UAV hướng về Moscow; Nga tuyên bố bao vây 700 lính Ukraine 24/09/2025 07:09

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Zaporizhia bị tấn công UAV, 1 người thiệt mạng, 15 người bị thương; Ukraine tấn công cơ sở dầu của Nga tại Bryansk và Samara; Giao tranh căng thẳng quanh Kupyansk, Nga tuyên bố bao vây lực lượng Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt ở Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia.

Zaporizhia bị tấn công UAV, khiến 1 người thiệt mạng, 15 người bị thương

Ngày 23-9, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Ivan Fedorov cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine), khiến một người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương.

Theo ông Fedorov, sau cuộc tấn công bằng UAV, Nga tiếp tục phóng loạt tên lửa vào Zaporizhia. Cùng đêm trước đó, thành phố này cũng bị không kích khiến 1 người thiệt mạng, theo tờ The Kyiv Independent.

Loạt xe hơi bốc cháy trong vụ UAV tấn công tại Zaporizhia ngày 23-9. Ảnh: TELEGRAM

Vụ tấn công diễn ra gần thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York. Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại cũng như tình trạng cụ thể của các nạn nhân.

Zaporizhia, nằm ở đông nam Ukraine, giáp tỉnh Dnipropetrovsk ở phía bắc, tỉnh Donetsk ở phía đông và tỉnh Kherson ở phía nam. Đây cũng là nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở lớn nhất châu Âu (hiện do Nga kiểm soát).

Theo The Kyiv Independent, quân đội Nga vẫn tiếp tục tập trung hỏa lực vào các thành phố tiền tuyến ở miền nam và miền đông khi cuộc chiến đã hơn ba năm rưỡi.

Cũng trong ngày 23-9, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Zelensky kêu gọi các thành viên trong “Liên minh Tự nguyện” hỗ trợ Ukraine bắn hạ tên lửa và UAV Nga phóng vào không phận nước này.

“Nếu tăng cường phòng không đủ mạnh để chặn mọi tên lửa và UAV của Nga, Moscow sẽ buộc phải dừng các cuộc tấn công từ trên không. Khi đó, Nga cũng khó duy trì cuộc chiến trên mặt đất” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết ông đã trao đổi vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Ukraine tấn công cơ sở dầu của Nga tại Bryansk và Samara

Cũng trong đêm 23-9, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công trạm điều phối sản xuất tuyến 8-N gần làng Naitopovichi (tỉnh Bryansk, Nga).

Đây là một phần trong hệ thống đường ống dẫn dầu chính 8-N - Stalnoy Kon, được xem là có ý nghĩa chiến lược trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Các lực lượng Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga tại khu vực Naitopovichi, ngôi làng nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50 km.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang không người lái của Ukraine tiếp tục tấn công trạm điều phối Samara (tỉnh Samara), cách tiền tuyến Ukraine khoảng 800 km.

Đây là cơ sở pha trộn dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao và thấp để sản xuất dầu xuất khẩu chuẩn Urals - nguồn thu quan trọng đối với ngân sách Nga.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga đã khiến xuất khẩu dầu diesel của Moscow giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ năm 2020, tờ Financial Times đưa tin ngày 23-9.

Theo Financial Times, kể từ tháng 8 năm nay, UAV Ukraine đã tấn công 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga.

Nhóm nghiên cứu Energy Aspects cho biết thiệt hại này làm giảm công suất lọc dầu của Nga hơn 1 triệu thùng/ngày.

Kiev kêu gọi phương Tây áp đặt thêm sức ép kinh tế với lĩnh vực dầu khí Nga, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu nền kinh tế và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần hối thúc Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt nhập khẩu năng lượng Nga, lập luận rằng ngừng dòng tiền từ dầu khí là điều kiện tiên quyết để Washington siết chặt hơn nữa các biện pháp đối phó.

Giao tranh căng thẳng quanh Kupyansk, Nga tuyên bố bao vây lực lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-9 cho biết quân đội nước này đã phong tỏa một nhóm binh sĩ Ukraine ở khu vực phía bắc và phía tây thành phố Kupyansk (tỉnh Kharkiv), hình thành vòng vây hình bán nguyệt, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ này, chiến sự nhằm khép chặt vòng vây từ phía nam vẫn đang diễn ra. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 700 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây, trong đó 250 người đã thiệt mạng.

Nga cũng ước tính trong vòng một tháng qua, lực lượng Ukraine phòng thủ tại Kupyansk đã mất hơn 1.800 quân, 36 xe tăng và phương tiện bọc thép, cùng nhiều hệ thống pháo, cối và rocket.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ này khẳng định quân Nga đã sử dụng đường hầm kỹ thuật để thâm nhập và kiểm soát khoảng 5.600 trong tổng số 8.600 tòa nhà tại thành phố.

Kupyansk có vị trí chiến lược khi là tuyến tiếp vận chính của Ukraine sang bờ đông sông Oskol. Chính quyền Kiev đã biến nơi đây thành khu phòng thủ kiên cố với hỏa lực kiểm soát các ngả đường vào thành phố.

Theo phía Nga, nếu kiểm soát được Kupyansk, họ có thể tiến sâu hơn vào tỉnh Kharkiv, mở đường về Izyum và Chuguyev, đồng thời tạo thế phối hợp với các mũi tấn công khác hướng về Donbass.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Loạt UAV hướng về thủ đô Moscow

. Trong một thông cáo khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ nửa đêm đến 7 giờ sáng 23-9 (giờ Moscow) hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 69 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực, gồm Belgorod, Bryansk, Kursk, Moscow, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov và bán đảo Crimea.

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin thông báo ít nhất 30 UAV bay về phía thủ đô đã bị bắn hạ kể từ tối 22-9 đến sáng 23-9. Ông cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống thị trấn Reutov, vùng ngoại ô Moscow, khiến bốn ô tô bị hư hại, song không có thương vong.

Điện Kremlin ngày 23-9 cho biết quân đội Nga đã “hiệu quả trong việc đối phó” các cuộc tấn công UAV từ phía Ukraine, đồng thời khẳng định những vụ việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo đại sứ lưu động thuộc Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói rằng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV trong tuần qua. Nga thống kê có 113 dân thường bị thương do UAV trong thời gian này.

. Ngoài mặt trận Kupyansk, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin nhóm tác chiến miền Đông đã đánh vào phòng tuyến Ukraine tại loạt khu định cư ở Zaporizhia, gây thiệt hại cho hai lữ đoàn cơ giới và hai đơn vị phòng thủ lãnh thổ.

Nga cho biết đã phá hủy nhiều phương tiện, khí tài điện tử và kho hậu cần.