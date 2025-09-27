Ông Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, chỉ trích việc công nhận Nhà nước Palestine 27/09/2025 05:58

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chỉ trích gay gắt các nước phương Tây vì công nhận Nhà nước Palestine, bác cáo buộc về tội diệt chủng ở Dải Gaza.

Ngày 26-9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chỉ trích gay gắt các nước phương Tây vì công nhận Nhà nước Palestine, cáo buộc các nước này gửi đi thông điệp rằng “giết người Do Thái thì sẽ được hưởng lợi”, theo hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo Israel đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trước làn sóng công nhận Nhà nước Palestine.

“Tuần này, lãnh đạo Pháp, Anh, Úc, Canada và một số quốc gia khác đã vô điều kiện công nhận nhà nước Palestine. Họ làm vậy sau những tội ác kinh hoàng mà Hamas gây ra ngày 7-10-2023 – những tội ác được gần 90% người dân Palestine ca ngợi ngay trong ngày đó” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 26-9. Ảnh: Loey Felipe/UN Photo

“Các vị có biết thông điệp mà những nhà lãnh đạo công nhận nhà nước Palestine tuần này gửi đến người Palestine là gì không? Đó là một thông điệp rất rõ ràng: giết người Do Thái thì có lợi” - ông Netanyahu nói thêm.

Theo thủ tướng Israel, có nhiều lãnh đạo “công khai chỉ trích Israel nhưng lại riêng tư cảm ơn chúng tôi”.

“Họ nói với tôi rằng họ rất coi trọng các cơ quan tình báo xuất sắc của Israel, vốn nhiều lần ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô của họ” - ông Netanyahu nói.

“Phần lớn thế giới đã không còn nhớ đến ngày 7-10. Nhưng chúng tôi thì vẫn nhớ” - ông Netanyahu nói.

Phát biểu bằng tiếng Hebrew, nhà lãnh đạo Israel hướng lời nhắn đến những con tin còn bị giam ở Gaza, khẳng định rằng "chúng tôi chưa bao giờ quên các bạn dù chỉ một giây”.

Thủ tướng Netanyahu cho biết đã cho đặt loa phóng thanh ở phía Israel gần biên giới Gaza để phát đi bài phát biểu, hy vọng các con tin nghe thấy lời cam kết rằng chính phủ sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi các con tin được tự do.

Theo vị thủ tướng, “tàn dư cuối cùng” của Hamas đang cố thủ tại TP Gaza và Israel cam kết sẽ “kết thúc công việc” càng sớm càng tốt.

Tòa Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt ông Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến Gaza. Trong bài phát biểu ngày 26-9, ông Netanyahu phản bác điều mà ông gọi là “cáo buộc sai sự thật về tội diệt chủng”.

Hàng loạt đại biểu đã rời hội trường khi ông Netanyahu bước lên bục, trong khi một số người trên khán đài đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cùng lúc đó, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine đã chặn giao thông gần Quảng trường Thời Đại ở New York.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza do Hamas điều hành ra tuyên bố rằng bài phát biểu của ông Netanyahu “đầy rẫy dối trá và mâu thuẫn trắng trợn”, đồng thời lên án đây là “một nỗ lực tuyệt vọng nhằm biện minh cho tội ác chiến tranh và hành vi diệt chủng”.

Ông Netanyahu phát biểu sau hàng loạt lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo - những người lần lượt lên án gay gắt chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.