Tổng thống Iran chỉ trích gay gắt Israel và phương Tây tại Đại hội đồng LHQ 25/09/2025 06:38

(PLO)- Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đề cập cuộc chiến 12 ngày với Israel, xung đột ở Gaza cũng như chương trình hạt nhân Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày 24-9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran hồi đầu năm nay là một “sự phản bội lớn đối với ngoại giao”, làm tê liệt triển vọng hòa bình khu vực, theo tờ Tehran Times.

Ông Pezeshkian khẳng định các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran không phải là sự kiện riêng lẻ, mà là một phần trong mô thức gây hấn do phương Tây hậu thuẫn, được thiết kế để phá hoại chủ quyền quốc gia.

“Những cuộc tấn công này diễn ra đúng lúc Iran đang tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao càng phơi bày sự đạo đức giả của các đối thủ của Iran. Hành động này đã giáng một đòn nặng nề vào niềm tin quốc tế” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9. Ảnh: UN Photo/Loey Felipe

Tổng thống Pezeshkian liên hệ các cuộc tấn công nhằm vào Iran với cuộc chiến ở Dair Gaza, cho rằng Israel đang “thực hiện tội ác diệt chủng ở Gaza với sự hậu thuẫn toàn diện của phương Tây”.

“Thế giới đã chứng kiến suốt hai năm qua tội ác diệt chủng ở Gaza, sự bỏ đói cưỡng bức những đứa trẻ yếu ớt và cuộc thảm sát hơn 65.000 người vô tội” - theo nhà lãnh đạo Iran.

Chuyển sang chỉ trích châu Âu, Tổng thống Pezeshkian lên án Đức, Pháp và Anh vì “đã hành động theo lệnh của Mỹ để phi pháp hồi sinh những lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran”.

Ông Pezeshkian cáo buộc ba nước châu Âu đã gạt bỏ thiện chí, lách luật sau khi thất bại trong việc khuất phục Iran.

“Hành động phi pháp này không có tính chính danh quốc tế và sẽ không được cộng đồng quốc tế chấp nhận” - ông Pezeshkian nói.

Ba cường quốc châu Âu, còn gọi là E3, cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới nhằm ngăn chặn việc nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

E3 cho biết họ sẽ trì hoãn việc tái áp đặt trừng phạt trong tối đa sáu tháng nếu Iran khôi phục quyền tiếp cận cho các thanh sát viên hạt nhân của LHQ, giải quyết lo ngại về kho dự trữ uranium và tham gia đối thoại với Mỹ.

Liên quan chương trình hạt nhân của Iran, ông Pezeshkian nhắc lại tuyên bố được Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đưa ra một ngày trước đó.

“Tôi một lần nữa tuyên bố rằng Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân” - theo tổng thống Iran.

Ông Pezeshkian đề cập cái mà ông gọi là luận điệu của Israel về việc thiết lập một “Đại Israel”, nghĩa là mở rộng quyền kiểm soát đối với đất Palestine và tạo ra các vùng “đệm” tại những quốc gia láng giềng.

Theo nhà lãnh đạo Iran, các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các nước láng giềng cho thấy Israel không còn tìm kiếm an ninh thông qua bình thường hóa nữa.

“Israel và các nhà bảo trợ của họ thậm chí không còn bằng lòng với bình thường hóa bằng con đường chính trị. Thay vào đó, họ áp đặt sự hiện diện bằng vũ lực trắng trợn, và tự xưng đó là hòa bình thông qua sức mạnh” - tổng thống Iran nói.

Ông Pezeshkian bày tỏ sự ủng hộ của Iran đối với các sáng kiến hòa bình khu vực, bao gồm tiến trình hoà bình giữa Azerbaijan và Armenia và hy vọng về một kết thúc công bằng cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Iran hoan nghênh hiệp ước phòng thủ gần đây giữa Saudi Arabia và Pakistan như một nền tảng tiềm năng cho một cấu trúc an ninh khu vực rộng lớn hơn do các quốc gia Hồi giáo dẫn dắt.

Israel và các nước phương Tây chưa bình luận về bài phát biểu của tổng thống Iran.