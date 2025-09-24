Nga: Ukraine không thực sự muốn đàm phán hòa bình 24/09/2025 17:19

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng Ukraine không thực sự muốn đàm phán hòa bình khi chỉ đưa ra nhiều đề xuất thiếu thực chất.

Chia sẻ với đài RBC ngày 24-9, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Ukraine không thể hiện thiện chí thực sự trong việc nỗ lực đàm phán hòa bình với Nga.

Ông Peskov cho rằng chiến lược truyền thông của Ukraine chủ yếu tập trung vào việc đưa ra những đề xuất công khai liên tục thay đổi.

“Ukraine tung ra đủ loại đề xuất, nêu tên nhiều quốc gia, nhưng lại phớt lờ các đề xuất của Nga về những bước đi thực tế" - ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, một ví dụ là việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky từ chối sang Moscow mà không nêu lý do thỏa đáng. Một ví dụ khác là đề xuất lập 3 nhóm công tác, từng được bàn trong đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm nay, nhưng không tiến triển do Ukraine sau đó rút lại quan điểm.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh ông Putin sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

“Một cuộc gặp không chuẩn bị chỉ là chiêu trò truyền thông (PR) và chắc chắn thất bại” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Zelensky nói muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và gợi ý Kazakhstan có thể là địa điểm tổ chức.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 23-9, ông Zelensky cho rằng lời mời sang Moscow của Putin chỉ nhằm để ông từ chối.

Ông Zelensky cho biết Kiev cùng các nước phương Tây đã đưa ra lựa chọn khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, các quốc gia châu Âu được xem là “trung lập” như Áo và Thụy Sĩ và thậm chí là cả Kazakhstan.

Về điểm này, ông Peskov phản bác rằng Moscow không coi Áo và Thụy Sĩ là trung lập vì họ ủng hộ trừng phạt Nga. Theo ông, đây là lý do Moscow tin rằng Ukraine không thực sự có thiện chí trong tiến trình hòa bình.

Ông Peskov tuyên bố Nga “không còn lựa chọn” ngoài việc bảo đảm an ninh quốc gia bằng mọi cách. Ông nhắc lại rằng Moscow từng nhiều lần đề nghị phương Tây giải quyết các quan ngại một cách hòa bình, từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng đều bị khước từ.

Theo vị phát ngôn viên, một thỏa thuận toàn diện về xung đột Ukraine phải bao gồm vấn đề an ninh châu Âu và vị thế của Nga trong cấu trúc này, đồng nghĩa với việc cần có sự tham gia của nhiều quốc gia khác.