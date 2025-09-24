Điện Kremlin: Nga là gấu không phải 'hổ giấy' như lời ông Trump nói 24/09/2025 16:37

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã bác bỏ cách Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả Nga là “hổ giấy”, nói rằng Nga thường được ví với hình ảnh con gấu hơn.

Ngày 24-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ phát ngôn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về Nga trong cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo đài RT.

Trước đó, ngày 23-9, trao đổi ông Zelensky, ông Trump nói ông tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đang do Nga kiểm soát và rằng Kiev nên hành động ngay khi Moscow đang đối mặt “vấn đề kinh tế lớn”. Phát ngôn đánh dấu một sự chuyển hướng ngôn từ đột ngột trong quan điểm của tổng thống Mỹ đối với xung đột ở Ukraine.

Ông Trump còn gọi Nga là “con hổ giấy”, cho rằng Moscow đã thất bại trong việc khuất phục Ukraine sau ba năm rưỡi giao tranh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov bác bỏ so sánh của ông Trump, đồng thời đùa rằng Nga thường được ví với hình ảnh con gấu hơn.

“Nga không phải là hổ. Nga thường được gắn với hình ảnh con gấu. Trên đời không có thứ gọi là ‘gấu giấy’, và Nga là một con gấu thực sự” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin bổ sung rằng nền kinh tế Nga đã thích nghi với cuộc xung đột hiện nay và vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho quân đội. Tuy vậy, ông Peskov cũng thừa nhận Nga đang gặp một số khó khăn và những khó khăn này trở nên nghiêm trọng hơn do các lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.

Ông Peskov nhận xét ông Trump là một “doanh nhân”, ám chỉ rằng tổng thống Mỹ đang tìm cách buộc thế giới phải mua dầu khí Mỹ với giá cao hơn.

Tuy vậy, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin “rất coi trọng” nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc hòa giải xung đột Ukraine, đồng thời mô tả quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là “ấm áp”.

Cũng theo người phát ngôn, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang tiến triển chậm do Washington gắn việc khôi phục quan hệ song phương với vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các hành động thù địch trong bối cảnh tình hình của quân đội Ukraine ở chiến trường đang xấu đi, ông Peskov nói thêm.

“Diễn biến cho thấy, đối với những ai hôm nay không muốn đàm phán, thì vị thế của họ sẽ tồi tệ hơn vào ngày mai hoặc ngày mốt” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.

Ông Peskov thừa nhận sự thay đổi trong ngôn từ của ông Trump đang theo hướng có lợi cho ông Zelensky.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào cuối ngày 24-9 và sẽ trình bày lập trường của Nga.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.