Chùm ảnh: Dàn khí tài khủng tại lễ duyệt binh của Triều Tiên, có tên lửa ICBM Hwasong-20 11/10/2025 18:09

(PLO)- Triều Tiên vừa tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) với sự xuất hiện của dàn khí tài khủng, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20.

Ngày 10-10, Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK), với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mới nhất, theo hãng thông tấn KCNA.

Những bức ảnh do KCNA công bố ngày 11-10 cho thấy Hwasong-20 được chở di chuyển qua Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng trên bệ phóng di động 11 trục - loại phương tiện từng được sử dụng cho tên lửa Hwasong-19 (mẫu ICBM mà Triều Tiên lần đầu phóng thử vào tháng 10-2024).

“Hàng nghìn khán giả vỡ òa với những tràng reo hò nồng nhiệt khi đội hình tên lửa Hwasongpho-20 - hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của CHDCND Triều Tiên - tiến vào quảng trường, lấp đầy cả đường diễu hành” - KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 10-10. Ảnh: KCNA

Một tổ hợp tên lửa xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 10-10. Ảnh: KCNA

Tham gia trình diễn tại lễ duyệt binh có các tên lửa siêu vượt âm cũng như sự xuất hiện lần đầu của dòng xe tăng chủ lực nâng cấp có tên Cheonma-20.

Hệ thống pháo tự hành xuất hiện tại lễ duyệt binh. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, những chiếc xe tăng này “sở hữu sức tấn công vượt trội và hệ thống bảo vệ đáng tin cậy, tiến qua quảng trường với ý chí tiêu diệt kẻ thù”.

Quân đội Triều Tiên tại lễ duyệt binh. Ảnh: KCNA/CNN

Ngoài ra còn có tên lửa hành trình chiến lược, phương tiện phóng máy bay không người lái, cùng các loại tên lửa đất đối không và đất đối đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol dẫn đầu đội hình diễu hành, trong đó có các đơn vị chiến lược phụ trách vận hành tên lửa và các đơn vị tác chiến đặc biệt.

Tại lễ duyệt binh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu bày tỏ “sự khích lệ nồng nhiệt” dành cho các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

“Quân đội của chúng ta phải tiếp tục lớn mạnh, trở thành lực lượng bất khả chiến bại có thể tiêu diệt mọi mối đe dọa” - ông Kim nói.