Ông Trump và ông Kim sẽ tái ngộ tại Hàn Quốc? 21/10/2025 14:00

(PLO)- Ngày càng có nhiều đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Những đồn đoán về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa nổi lên khi ông Trump có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 này, theo tờ Korea Times.

Hàn Quốc: Chưa có dấu hiệu về cuộc gặp

Mặc dù chưa có xác nhận nào về một thượng đỉnh Trump-Kim tại Hàn Quốc nhưng khả năng cuộc họp đó có thể diễn ra là không thể loại trừ. Cuộc họp trước đó của hai nhà lãnh đạo vào năm 2019 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm diễn ra chỉ trong chưa đầy hai ngày chuẩn bị sau khi ông Trump đưa ra lời đề nghị qua mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore năm 2018. Ảnh: AFP/YONHAP

Ngày 19-10, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết rằng Seoul sẽ duy trì "liên lạc và phối hợp chặt chẽ" với Washington về bất kỳ cuộc đối thoại tiềm năng nào giữa Mỹ và Triều Tiên trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc.

Phát ngôn này được đưa ra sau khi đài CNN dẫn nguồn tin rằng các quan chức chính quyền Mỹ đã thảo luận riêng về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim. CNN cho biết thêm rằng vẫn chưa có bất kỳ bước chuẩn bị hậu cần hay liên lạc trực tiếp nào với Bình Nhưỡng được bắt đầu.

Tổng thống Trump đã thể hiện thiện chí đàm phán với lãnh đạo Kim, đặc biệt là sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi tháng 8, đã đề xuất nhà lãnh đạo Mỹ đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC và gặp ông Kim bên lề sự kiện.

Vào tháng 9, ông Kim nói rằng ông có “những kỷ niệm tốt đẹp” về các cuộc đàm phán trước đây với ông Trump và rằng “nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh về việc phi hạt nhân hóa, thì không có lý do gì để không gặp mặt trực tiếp".

Một quan chức thuộc Văn phòng tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Hàn Quốc và Mỹ luôn khẳng định rằng họ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên để theo đuổi hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, bất chấp sự chú ý ngày càng tăng, cả Seoul và Washington vẫn tiếp tục giữ lập trường thận trọng về việc liệu một cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim có thực sự diễn ra hay không.

Tuần rồi, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha nói rằng "vẫn chưa có dấu hiệu" nào cho thấy thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cũng bày tỏ quan điểm tương tự. "Khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn chưa chắc chắn. Về cơ bản, đây là vấn đề giữa Mỹ và Triều Tiên. Chúng tôi đang theo dõi thông qua các kênh của Mỹ, nhưng theo chúng tôi biết, chưa có gì được xác nhận” - ông Wi cho hay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã bày tỏ quan điểm lạc quan hơn trong một phiên điều trần tại quốc hội nước này vào ngày 12-10.

“Vào tháng 6-2019, cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm đã diễn ra chỉ 30 giờ sau một dòng tweet [của ông Trump] từ Osaka. Không có quy tắc nào nói rằng một điều tương tự không thể xảy ra vào phút chót” - ông Chung nói.

Ông Chung nhấn mạnh rằng “mấu chốt nằm ở quyết định của Tổng thống Trump”, đồng thời nói thêm rằng nếu hội nghị thượng đỉnh thực sự diễn ra, “Bàn Môn Điếm vẫn là địa điểm có khả năng cao nhất".

Các chuyên gia nhận định gì?

Trong khi đó, các chuyên gia về quan hệ quốc tế cho rằng khả năng Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại với Tổng thống Trump trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC là rất thấp, theo tờ Korea Herald.

“Rất khó để loại trừ hoàn toàn mọi khả năng, xét đến tính khó đoán của chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, dựa trên hành vi gần đây của Triều Tiên và nhận thức hiện tại của họ, khả năng này có vẻ rất mong manh” - ông Hong Min, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội năm 2019. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Hong giải thích rằng Washington chưa đưa ra bất kỳ thông điệp rõ ràng nào, dù là tuyên bố chính thức hay không, về việc công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân hoặc loại bỏ vấn đề phi hạt nhân hóa khỏi bàn đàm phán - vốn là những yêu cầu then chốt của Bình Nhưỡng.

Theo ông Hong, Bình Nhưỡng giờ đây có thể coi một cuộc gặp như vậy có lợi cho ông Trump hơn là cho chính mình.

“Trở lại năm 2019, ông Kim đã dùng cuộc gặp như vậy để chứng tỏ mình đủ quyền lực để tổng thống Mỹ đến gặp. Giờ đây, thời điểm và hoàn cảnh đang ủng hộ Bình Nhưỡng (vì vậy Triều Tiên không cần một cuộc gặp với Trump nhiều như cuối những năm 2010) và việc tham dự một cuộc gặp như vậy sẽ chỉ phục vụ lợi ích của Trump” - ông Hong lưu ý.

Ông Hong bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh APEC hoặc tại Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, viện dẫn sự miễn cưỡng hiện tại của Triều Tiên trong việc tham gia các sự kiện liên quan Hàn Quốc hoặc thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu.

GS Yang Moo-jin tại ĐH Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cho biết Washington dường như đang xem xét các kế hoạch dự phòng, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bất kỳ “phản hồi có ý nghĩa” nào.

“Tình hình hiện nay rất khác so với tháng 6-2019, khi ông Kim và ông Trump gặp nhau tại Bàn Môn Điếm. Vào thời điểm đó, ngay cả sau hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, Triều Tiên vẫn hy vọng vào một cách tiếp cận mới từ phía Mỹ và vẫn giữ kỳ vọng về việc nối lại đàm phán. Giờ đây, Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ phi hạt nhân hóa và sự liên kết chiến lược của họ với Trung Quốc và Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn” - ông Yang nhận định.

Ông Yang cho biết khả năng diễn ra một cuộc gặp bất ngờ vẫn rất thấp, đặc biệt là vì Triều Tiên sẽ phải đối mặt áp lực chính trị nếu nối lại đàm phán sau đó.

GS Lim Eul-chul tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc ĐH Kyungnam (Hàn Quốc) đồng tình với sự hoài nghi của GS Yang, cho rằng mặc dù "mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ", nhưng khả năng xảy ra một cuộc gặp bất ngờ giữa ông Trump và ông Kim là "rất thấp".

Ông Lim lập luận rằng lập trường chiến lược của Triều Tiên đã thay đổi căn bản kể từ năm 2019. "Phi hạt nhân hóa không còn là một lập trường đàm phán nữa - đó là chính sách quốc gia. Triều Tiên hiện tự coi mình là một quốc gia hạt nhân trên thực tế, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Trung Quốc và Nga. Mỹ đơn giản là không còn sức ảnh hưởng như trước nữa" - ông GS Lim cho hay.

GS Lim cũng chỉ ra sự thay đổi trong trọng tâm chính sách đối ngoại của Trump, lưu ý rằng chuyến công du của tổng thống Mỹ tới châu Á lần này chủ yếu nhằm giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc, chứ không phải để khởi động lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.

“Đối với ông Trump, việc gặp ông Kim có thể là một màn trình diễn chính trị hấp dẫn, nhưng đối với ông Kim, rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích” - ông Lim nói.

Với việc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 đang đến gần - một sự kiện trong nước quan trọng để định hướng chính sách tương lai - ông Lim giải thích rằng Kim “hầu như không có động lực để theo đuổi một cuộc gặp gỡ mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích".

Cả hai chuyên gia Yang và Lim đều cho rằng một cuộc gặp Mỹ-Triều mới chỉ có thể diễn ra khi có những thay đổi lớn về lập trường địa chính trị từ cả hai phía. Ông Yang cho rằng ông Trump có thể tận dụng cuộc gặp này để đánh bóng hình ảnh của mình như một nhà kiến ​​tạo hòa bình toàn cầu, trong khi ông Kim có thể tận dụng nó để thể hiện vị thế lãnh đạo trong nước. Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều thừa nhận rằng nếu không có tiến triển rõ rệt về phi hạt nhân hóa hoặc nới lỏng trừng phạt, bất kỳ cuộc gặp nào cũng sẽ chỉ mang tính biểu tượng.