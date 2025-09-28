Hàn Quốc không loại trừ khả năng có thượng đỉnh Trump-Kim bên lề cuộc họp APEC 28/09/2025 08:39

(PLO)- Một quan chức cấp cao Hàn Quốc lưu ý rằng hiện vẫn chưa thể đưa ra dự đoán chính xác, song không loại trừ khả năng hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim sẽ được tổ chức bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tại Hàn Quốc.

Một quan chức cấp cao trong phái đoàn Hàn Quốc dự Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ) tiết lộ rằng Seoul không loại trừ khả năng sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên trong dịp Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tại TP Gyeongju (Hàn Quốc), hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 27-9.

Quan chức Hàn Quốc (đề nghị không nêu tên) nói rằng “hiện tại thật khó để nói chắc chắn, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể loại trừ khả năng đó”.

“[Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim] là điều có thể xảy ra, và tôi sẽ theo dõi và hy vọng điều đó xảy ra” – quan chức này nói tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp nhau tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hồi tháng 6-2019. Ảnh: KCNA

Yonhap cũng cho biết trong ngày 26-9 (giờ New York), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nói rằng “sẽ thật tuyệt nếu họ [ông Trump và ông Kim] gặp nhau trong tương lai gần”.

Ông Cho nhấn mạnh rằng trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung với ông Trump ở Nhà Trắng hồi tháng 8, phía Seoul đã bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò “người giữ nhịp”, tạo điều kiện cho “người gìn giữ hoà bình” là ông Trump nắm vai trò dẫn dắt tiến trình hoà bình cho bán đảo Triều Tiên.

Ông Cho cho biết sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, ông Trump đã “hoan nghênh đề nghị của ông Lee và bày tỏ mong muốn đối thoại với Triều Tiên một lần nữa”.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-rak hoài nghi về triển vọng có hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim. Ông Wi cho rằng “sẽ mang tính xây dựng hơn nếu không kỳ vọng quá nhiều vào khả năng đối thoại” Mỹ-Triều.

Nỗ lực vận động tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC là một phần trong chính sách của Tổng thống Lee nhằm hàn gắn quan hệ liên Triều, đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán và phá vỡ thế bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24-9 (giờ New York), ông Lee đã công bố sáng kiến “END”. Đây là đề xuất của Seoul về một lộ trình hoà bình cho bán đảo Triều Tiên theo 3 giai đoạn: nối lại trao đổi (E), bình thường hoá quan hệ (N) giữa Seoul và Bình Nhưỡng và phi hạt nhân hoá Triều Tiên (D).

Ông Lee cho biết Seoul sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng để đổi lại việc Triều Tiên đóng băng chương trình vũ khí hạt nhân, song cũng cảnh báo gia tăng áp lực nếu Bình Nhưỡng tiếp tục sản xuất thêm bom hạt nhân.

Theo Yonhap, chính quyền Hàn Quốc kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay sẽ là cơ hội cho Seoul nêu bật vấn đề bán đảo Triều Tiên, kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ quốc tế đối với chính sách của Hàn Quốc trong vấn đề này.

Giới quan sát dự đoán rằng Hàn Quốc sẽ nỗ lực đưa vấn đề bán đảo Triều Tiên vào trong chương trình nghị sự và tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh APEC, trong khi việc có hay không một hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim sẽ là một trong những mối quan tâm chính tại Gyeongju trong tháng 10.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã có 2 hội nghị thượng đỉnh với ông Kim ở Singapore (tháng 6-2018) và Việt Nam (tháng 2-2019).

Sau đó, ông Trump còn gặp ông Kim tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm nằm trên ranh giới liên Triều hồi tháng 6-2019.

Trong một phát biểu hôm 21-9 tại Bình Nhưỡng, ông Kim nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ là Washington phải từ bỏ “ám ảnh vô nghĩa” về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Song ông Kim cũng cho biết ông vẫn còn những ấn tượng tốt về Tổng thống Trump.