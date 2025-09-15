Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là ‘không thể đảo ngược’ 15/09/2025 07:07

(PLO)- Triều Tiên tuyên bố sẽ kiên quyết phản đối các nỗ lực nhằm thay đổi lập trường của nước này về vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngày 14-9, Triều Tiên khẳng định rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này đã được quy định "vĩnh viễn" trong luật pháp của Triều Tiên, lên án Mỹ vì lặp lại tuyên bố "lỗi thời" về việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên tại một cuộc họp quốc tế, theo hãng thông tấn KCNA.

Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại văn phòng Liên Hợp Quốc và tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) đã ra thông cáo báo chí trên nhằm đáp trả việc Mỹ phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tại phiên họp gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra quy trình sản xuất tên lửa mới vào ngày 31-8. Ảnh: KCNA

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ và bác bỏ hành vi khiêu khích của Mỹ khi một lần nữa bộc lộ ý định thù địch không lay chuyển đối với Triều Tiên… đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những hậu quả tiêu cực mà hành động này sẽ gây ra” - theo thông cáo.

Triều Tiên nói rằng mặc dù Washington chỉ trích việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là "bất hợp pháp", nhưng chính Mỹ mới là bên làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế thông qua việc tăng cường vũ khí hạt nhân.

“Vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn đã ăn sâu vào luật tối cao và luật cơ bản của đất nước, đã trở nên không thể đảo ngược” - thông cáo nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng Bình Nhưỡng sẽ "kiên quyết phản đối và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi lập trường hiện tại của nước này".

Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ trung thành thực hiện nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng quốc tế với tư cách là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm.

Đầu tháng này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một viện nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Tại đây, ông Kim cho biết động cơ mới này sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 thế hệ tiếp theo đang được phát triển.