Ông Kim Jong-un nêu điều kiện đối thoại với Mỹ 22/09/2025 07:39

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong-un nói ông vẫn “có ấn tượng tốt” về Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song khẳng định không bao giờ ngồi lại với Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ “ám ảnh vô nghĩa” về phi hạt nhân hóa, đồng thời nhấn mạnh ông vẫn “có ấn tượng tốt” về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim đưa ra phát biểu trên tại một kỳ họp quan trọng của Quốc hội Triều Tiên diễn ra trong hai ngày 20 và 21-9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong-un. Ảnh: AFP

“Nếu Mỹ từ bỏ sự ám ảnh vô nghĩa về phi hạt nhân hóa, thừa nhận thực tế và muốn theo đuổi hòa bình cùng chung sống với Triều Tiên, thì không có lý do gì chúng tôi lại không ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ”.

Ông Kim cũng nhắc lại ấn tượng cá nhân: “Tôi vẫn còn giữ ký ức tốt đẹp về Tổng thống Trump”.

Liên quan Hàn Quốc, ông Kim khẳng định sẽ không bao giờ đối thoại với Seoul, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không tìm kiếm con đường thống nhất với Hàn Quốc.

Phía Mỹ và Hàn Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Phát biểu này được đưa ra giữa lúc có kỳ vọng rằng ông Trump sẽ tìm cách nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim, điều từng dẫn đến 3 cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore tháng 6-2018, cuộc thứ hai tại Việt Nam tháng 2-2019 và lần cuối là cuộc gặp vào tháng 6 cùng năm 2019 tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ).