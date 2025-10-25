Nữ Thủ tướng Nhật Takaichi lên đường đi Malaysia, bắt đầu chuỗi hoạt động đối ngoại đầu tiên 25/10/2025 17:48

(PLO)- Chờ đợi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi là một tuần đối ngoại bận rộn khi bà dự Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia, sau đó nước đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Tokyo, rồi sang Hàn Quốc dự hội nghị APEC.

Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi hôm 25-10 đã rời Tokyo đến Kuala Lumpur (Malaysia), nơi bà sẽ đối diện thử thách ngoại giao lớn đầu tiên sau khi nhậm chức, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - hoạt động đối ngoại đầu tiên của nữ tân Thủ tướng Nhật

Chia sẻ với báo giới trước khi lên đường sang Malaysia, bà Takaichi nói: “Tôi hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo ASEAN và đạt được những kết quả tuyệt vời”.

Chuyến đi 3 ngày tới Malaysia dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các sự kiện bên lề là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật sau khi bà nhậm chức hôm 21-10.

Nữ Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi lên chuyên cơ hôm 25-10, khởi hành đi Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Ảnh: KYODO

Theo các quan chức tại Tokyo, Nhật đang thảo luận với các đối tác ASEAN để đưa ra một tuyên bố chung nêu bật sự hợp tác giữa hai bên nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền.

Trong ngày 26-10, bà Takaichi có kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Đông Nam Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Không phát thải Châu Á (AZEC) – khuôn khổ hợp tác phát triển xanh do Tokyo khởi xướng vào năm 2023.

Bà Takaichi cũng lên kế hoạch đàm phán song phương với các nhà lãnh đạo của một số quốc gia khách mời khác cùng tới dự hội nghị của ASEAN.

Bà Takaichi vẫn còn nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng trong tuần tới

Chuyến công du Malaysia lần này là cơ hội để bà Takaichi khẳng định sự hiện diện của mình trên trường quốc tế với tư cách là nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc hàng đầu thế giới và chuẩn bị cho cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng đang trên đường tới Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và sẽ tới thăm Nhật trong 3 ngày, từ ngày 27 tới 29-10.

Mỹ và Nhật đã lên kế hoạch để Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi trao đổi qua điện thoại trong ngày 25-10. Tuy nhiên, do lịch trình xung đột nên cuộc điện đàm đã bị huỷ, theo Kyodo News.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và bà Takaichi đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 28-10 tại Tokyo.

Một nguồn tin (giấu tên) còn chia sẻ với Kyodo News rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Tokyo, bà Takaichi sẽ cùng ông Trump tới thị sát hoạt động của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington – tàu chiến tối tân của Mỹ đang được triển khai tại căn cứ hải quân ở Yokosuka khoảng 45 km.

Nguồn tin này cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đang sắp xếp để ông Trump có thể đi mời bà Takaichi lên chiếc chuyên cơ trực thăng Marine One (“Thuỷ quân lục chiến Một”) cùng di chuyển từ Tokyo tới Yokosuka.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật, ông Trump sẽ tới Gyeongju (Hàn Quốc) dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Bên lề sự kiện, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30-10.

Ngày 30-10, bà Takaichi cũng sẽ tới Hàn Quốc dự hội nghị APEC. Chưa rõ bà Takaichi có dự định gặp ông Tập ở Gyeongju hay không. Tờ Asahi cho rằng “cuộc gặp riêng [của ông Tập] với bà Takaichi sẽ là một bất ngờ”.