Nga lên tiếng sau khi tân thủ tướng Nhật nói về khả năng ký hiệp ước hoà bình 25/10/2025 05:55

(PLO)- Điện Kremlin lên tiếng sau khi tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi bày tỏ mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga.

Ngày 24-10, trong bài phát biểu chính sách đầu tiên trước quốc hội Nhật sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết chính phủ của bà cam kết ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp tình trạng khó khăn trong quan hệ song phương.

"Mối quan hệ giữa Nhật và Nga đang trong tình trạng khó khăn, nhưng chính sách của chính phủ Nhật là giải quyết vấn đề lãnh thổ phía bắc [Nga gọi vùng này là phần phía nam của quần đảo Kuril] và ký kết một hiệp ước hòa bình" - bà Takaichi nói.

Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi phát biểu trước quốc hội Nhật ngày 24-10. Ảnh: KYODO NEWS

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hoan nghênh mong muốn của chính phủ Nhật về việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga và Moscow cũng ủng hộ hòa bình, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố này. Chúng tôi cũng ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật" - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Tuy nhiên, ông Peskov vẫn chỉ ra cái mà ông gọi là "lập trường không thân thiện" của Tokyo đối với Moscow, đồng thời nói thêm rằng Nhật đã tham gia "tất cả các lệnh trừng phạt và hạn chế bất hợp pháp đối với đất nước chúng tôi" do phương Tây áp đặt.

Ông Peskov lưu ý rằng cuộc đối thoại giữa hai nước cũng đã "giảm gần như bằng không" trong những năm qua.

Từ giữa thế kỷ 20, Moscow và Tokyo đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm cố gắng ký kết một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy nhiên, vấn đề Quần đảo Nam Kuril, Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, vẫn luôn là điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán như vậy.

Nga đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật vào tháng 3-2022, một tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, viện dẫn các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Moscow.

Nga cũng rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật về việc thành lập các hoạt động kinh tế chung ở phía nam quần đảo Kuril và ngăn chặn việc mở rộng vị thế của Nhật với tư cách là đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Hợp tác kinh tế Biển Đen (BSEC).