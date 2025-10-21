Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae 21/10/2025 20:20

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Ngày 21-10, nhân dịp bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi - người vừa được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật. Ảnh: JAPAN TIMES

Ngày 21-10, chính trị gia theo đường lối cứng rắn Sanae Takaichi được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, theo hãng tin AFP.

Bà Takaichi đã nhận được 237 phiếu bầu, dẫn đầu đa số trong số 465 ghế tại Hạ viện.

Bà Takaichi - học trò của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe - đã trở thành Thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) hôm 20-10.

Bà chiến thắng một cách bất ngờ nhờ giành đa số phiếu ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Bà sẽ chính thức nhậm chức sau khi yết kiến Thiên hoàng vào chiều 21-10.

Theo Reuters, bà Takaichi lên nắm quyền trong bối cảnh Nhật hiện đang đối mặt tình trạng giá cả leo thang, gây ra làn sóng bất bình trong người dân và làm gia tăng sự ủng hộ dành cho các nhóm đối lập, trong đó có đảng Sanseito cực hữu.

Thị trường chứng khoán được tiếp thêm niềm tin trước viễn cảnh bà Takaichi lên nắm quyền, khi bà được cho là sẽ chi tiêu nhiều hơn để kích thích nền kinh tế.

Chỉ số Nikkei của Nhật đã đạt mức cao kỷ lục mới vào ngày 21-10.