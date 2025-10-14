Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án trường nội trú xã biên giới Bát Mọt 14/10/2025 20:34

(PLO)- Trường nội trú liên cấp xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 công trình có quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 14-10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định, việc xây dựng các trường học cho xã biên giới theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ và học sinh vùng “phên dậu” Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, Thanh Hóa cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề xuất đầu tư 21 công trình với tổng mức đầu tư hơn 1.590 tỉ đồng; năm 2025, tỉnh triển khai 6 công trình, trong đó có Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, dự án hoàn thành sẽ giúp con em đồng bào có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên. Tỉnh Thanh Hóa cam kết nỗ lực thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị khởi công các trường học khác theo kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi dự lễ khởi công, khánh thành các công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Học sinh trên địa bàn xã Bát Mọt tham dự lễ khởi công.

Thủ tướng cho biết, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, hướng tới một nền giáo dục toàn diện, bao trùm, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đều được tiếp cận bình đẳng về giáo dục.

Cùng với đó, Kết luận 81 của Bộ Chính trị cũng xác định chủ trương đầu tư, xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới; riêng tỉnh Thanh Hóa có 16 xã thuộc diện được đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giữa vòng tay các em học sinh Bát Mọt, Thanh Hóa.

Vừa qua, Trung ương đã phân bổ 350 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa để xây dựng hệ thống trường liên cấp tại các xã biên giới. Thủ tướng đề nghị cùng với nguồn vốn Nhà nước, tỉnh cần phát động phong trào xã hội hóa với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; kêu gọi nhân dân tích cực ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “làm trường nào ra trường đó”, hoàn thành chương trình xây dựng trong vòng khoảng hai năm, đồng thời kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Riêng đối với Trường Nội trú liên cấp Bát Mọt, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành chậm nhất vào tháng 6-2026, với cách làm hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Đối với các công trình khác, Thủ tướng yêu cầu “đã khởi công là phải làm”, phấn đấu hoàn thành trong vòng một năm.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nếu không có trường nội trú này, rất nhiều cháu sẽ không được đến trường. Phải có các trường nội trú để gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, giúp các cháu trưởng thành và hiện thực hóa khát vọng của mình. Đây là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội, của nhà trường, của tất cả chúng ta. Hãy làm bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và nhiệt huyết, vì mệnh lệnh từ trái tim, từ tình yêu thương dành cho các em nhỏ.”

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khẩn trương rà soát, khôi phục các trường lớp bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời gửi lời chúc tới các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”; mong các phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường chăm lo tốt nhất cho con em mình.