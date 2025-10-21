Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) 21/10/2025 15:19

(PLO)- Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc Yamamoto Ichita vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ với nhiều thành quả nổi bật, thực chất.

Trưa 21-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự cuộc tiếp có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với địa phương Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh Gunma mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Hoan nghênh chuyến thăm lần thứ 5 của Thống đốc tỉnh Gunma tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Thống đốc và chính quyền tỉnh đã ủng hộ, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gunma với Việt Nam, nhất là với tỉnh Ninh Bình, trong các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, nhân lực và văn hóa.

Nhấn mạnh với tinh thần "chân thành, tình cảm, tin cậy", hợp tác giữa hai nước không có giới hạn, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Gunma mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ…

Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, đẩy mạnh số hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Việt Nam có dân số trẻ, trong giai đoạn dân số vàng, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Gunma và của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 16.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Thống đốc tỉnh Gunma đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Gunma đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và quan hệ hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cộng đồng người Việt Nam tại Gunma có nhiều đóng góp tích cực

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Gunma bày tỏ vinh dự sang thăm Việt Nam lần thứ 5, bày tỏ sự chia sẻ và mong những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Gunma đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và quan hệ hai nước.

Chia sẻ tham gia đoàn lần này có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, Thống đốc đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, cũng như các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mạnh vào tỉnh Gunma Tỉnh Gunma có dân số gần 2 triệu người, GDP khoảng 61,84 tỉ USD (đứng thứ 15/47 tỉnh tại Nhật Bản). Tỉnh có thế mạnh về ngành sản xuất thiết bị vận tải, thực phẩm, hóa học, nhựa, du lịch suối nước nóng, nông nghiệp; có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất các linh kiện, bộ phận quan trọng của động cơ máy bay, tên lửa… Gunma là quê hương của bốn đời Thủ tướng Nhật Bản. Hiện có 56 doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải…, tỉnh cũng đang hỗ trợ khoảng 40 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh (tính đến tháng 2-2025).