Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5 16/10/2025 20:38

(PLO)- Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Chiều 16-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16-10-1945 – 16-10-2025) và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho LLVT Quân khu 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Ảnh: TẤN VIỆT

Quân khu 5 là địa bàn chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược, thể hiện ở năm yếu tố.

Một là nơi giao thoa giữa nhiều tuyến hướng chiến lược, không chỉ với Việt Nam mà còn của các nước Lào và Campuchia. Có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước cả trên đất liền, biên giới và biển đảo.

Hai là địa bàn có tính chất quan trọng trong việc thực hiện ba chức năng của quân đội, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Ba là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số có đạo khá đông, đòi hỏi Quân khu 5 phải chú trọng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Bốn là địa bàn kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Do vậy, Quân khu 5 phải phát huy vai trò tích cực trong phát triển kinh tế, hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội.

Năm là địa bàn có đường biên giới dài trên 311 km với Lào và 291 km với Campuchia. Trong đó có hơn 93 km chưa được phân giới cắm mốc.

“Vấn đề này rất cần phải lưu ý, mong các đồng chí kết hợp với bộ, ngành liên quan nhanh chóng cùng với các nước bạn phân giới cắm mốc hơn 93 km. Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 5 có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TẤN VIỆT

6 nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm tình hình và tham mưu chiến lược. Chủ động, nhạy bén nắm và dự báo diễn biến tình hình, đánh giá tác động đến địa bàn và đề xuất biện pháp ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, phát huy vai trò của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo kích động Nhân dân. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng tổ hợp sức mạnh quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu theo hướng sát với thực tế, đối tượng, địa bàn tác chiến.

Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh hiện đại hóa, làm chủ các loại vũ khí, trang bị. Nâng cao năng lực tác chiến, sẵn sàng ứng phó với hình thái chiến tranh, phương thức hiện đại, công nghệ cao và các hình thái chiến tranh phi truyền thống.

Thứ tư, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kiến thức và năng lực toàn diện; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, giỏi chuyên môn kỹ thuật, công nghệ.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn kinh tế quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Chăm lo thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát huy hiệu quả các mô hình dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, căn cứ cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng với quân đội Lào và Campuchia, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần vào phát triển chung của đất nước.