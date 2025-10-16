Thủ tướng: Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt 16/10/2025 06:12

Ngày 15-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra. Dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Đại hội quy tụ 599 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 250.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đánh dấu bước phát triển của tỉnh

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của tỉnh.

“Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng” - ông Nguyễn Doãn Anh nêu các nội dung trọng tâm của đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

﻿lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, trình bày ghi nhận giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,1%/năm, thuộc nhóm cao của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ tám toàn quốc; thu ngân sách nhà nước vượt 57.000 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, với nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Bắc-Nam, cảng Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, cùng hàng loạt dự án năng lượng, chế biến, chế tạo lớn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đều đạt nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhất là khu vực biên giới và vùng ven biển.

Vươn lên bằng ý chí và bản lĩnh xứ Thanh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng đánh giá Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ khi xác định trở thành một cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững: Địa kinh tế, địa chính trị, tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người năng động và bản lĩnh.

“Thanh Hóa cần phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là chìa khóa để phát triển đột phá trong giai đoạn tới” - Thủ tướng chỉ đạo.

Về xây dựng Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ “then chốt của then chốt” là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thanh Hóa cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không để “vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”…

Về phát triển kinh tế, Thủ tướng nêu năm đột phá chiến lược: Tái cơ cấu kinh tế gắn với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; làm mới các động lực tăng trưởng; phát triển bốn trung tâm kinh tế động lực gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn; đầu tư hạ tầng giao thông, số, du lịch và logistics; thúc đẩy tư duy đổi mới, phát huy sức mạnh từ nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa phát triển văn hóa xã hội hài hòa với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Lào. Về công tác nhân sự, Thủ tướng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, “nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít”.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa - vùng đất “người đông, đất rộng, của nhiều” sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt, góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Thủ tướng đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, là trung tâm lớn về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ.

“Muốn vậy, Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn, tạo lan tỏa phát triển toàn vùng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa quan tâm hơn nữa tới phát triển văn hóa, bảo tồn di sản, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, đại hội xác định năm chương trình trọng tâm, ba khâu đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, Thủ tướng nhắc lại.