Thủ tướng Pháp đi nước thỏa hiệp tránh nguy cơ chính phủ sụp đổ 15/10/2025 09:21

(PLO)- Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cam kết sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tránh nguy cơ chính phủ hiện tại sụp đổ.

Ngày 14-10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cam kết sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí năm 2023 (vốn tăng dần tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu đầy đủ từ 62 lên 64) cho đến sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo, hãng Reuters đưa tin.

"Tôi sẽ đề xuất với quốc hội, bắt đầu từ mùa thu này, rằng chúng ta sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí năm 2023 cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Pháp. Sẽ không có việc tăng tuổi nghỉ hưu nào diễn ra từ nay cho đến tháng 1-2028" - ông Lecornu nói.

Thủ tướng Pháp cho biết việc hoãn này sẽ tiêu tốn 400 triệu euro (463 triệu USD) vào năm 2026 và 1,8 tỉ euro vào năm 2027.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: AFP

"Do đó, tổn thất này phải được bù đắp về mặt tài chính, bao gồm thông qua các biện pháp tiết kiệm. Nó không thể được trả giá bằng một khoản thâm hụt lớn hơn" - ông Lecornu nói.

Đề xuất tạm gác lại cải cách hưu trí của ông Lecornu có nguy cơ xóa bỏ một trong những di sản kinh tế chính của Tổng thống Emmanuel Macron vào thời điểm tài chính công của Pháp đang ở trong tình trạng bấp bênh. Điều này khiến ông Macron có rất ít thành tựu đối nội sau 8 năm cầm quyền.

Bằng cách nhượng bộ trước áp lực từ các nhà lập pháp cánh tả, những người phản đối gay gắt cuộc cải cách năm 2023, Thủ tướng Pháp đã ngăn chặn được một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở Pháp.

Đảng Xã hội đã hoan nghênh sự nhượng bộ này và cho biết họ sẽ không bỏ phiếu lật đổ ông trong các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 16-10, đồng nghĩa với việc chính phủ của ông Lecornu gần như chắc chắn sẽ tồn tại.

Lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Xã hội - ông Boris Vallaud mô tả việc hoãn cải cách là "một chiến thắng", nhưng cho biết các nhà lập pháp của ông sẽ tìm cách định hình lại ngân sách "không thể chịu đựng và không thỏa đáng" tại quốc hội.

Ngân sách do ông Lecornu đề xuất bao gồm hơn 30 tỉ euro tiền tiết kiệm và đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 4,7% vào năm 2026.

Thị trường chứng khoán Pháp, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, đã tăng điểm sau tin tức này, trong khi chi phí đi vay của chính phủ giảm.

Theo Reuters, Pháp đã chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Nguyên nhân là do một loạt chính phủ thiểu số phải vật lộn để thông qua các ngân sách cắt giảm thâm hụt trước Quốc hội - vốn đang bị chia rẽ thành ba phe phái với quan điểm trái ngược.