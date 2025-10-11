Ông Lecornu được ông Macron tái bổ nhiệm làm thủ tướng Pháp, chỉ 4 ngày sau khi từ chức 11/10/2025 06:18

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng Pháp, chỉ vài ngày sau khi ông Lecornu từ chức khỏi vị trí này.

Ngày 10-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng Pháp, chỉ vài ngày sau khi ông Lecornu từ chức khỏi vị trí này, theo hãng tin Reuters.

“Tổng thống Cộng hòa Pháp đã bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ mới” - theo thông báo của Điện Élysée.

Ông Lecornu là lựa chọn gây bất ngờ, khép lại một tuần đầy biến động của chính trường Pháp.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội X về chính phủ sắp thành lập, ông Lecornu nhấn mạnh việc phải "chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân Pháp mệt mỏi và tình trạng bất ổn gây tổn hại đến hình ảnh cũng như lợi ích của nước Pháp".

“Tôi chấp nhận - với tinh thần trách nhiệm - sứ mệnh mà Tổng thống Cộng hòa giao phó: làm mọi điều có thể để nước Pháp có được ngân sách trước cuối năm nay, đồng thời giải quyết những vấn đề trong đời sống hằng ngày của người dân chúng ta” - ông Lecornu viết.

Ông Lecornu nói thêm rằng bất kỳ ai tham gia chính phủ của ông đều phải từ bỏ tham vọng cá nhân nhằm kế nhiệm ông Macron vào năm 2027 - cuộc đua đã làm gia tăng bất ổn trong các chính phủ thiểu số cũng như trong quốc hội Pháp.

Ông Lecornu cam kết nội các mới sẽ “thể hiện tinh thần đổi mới và đa dạng”.

Đội ngũ của ông Macron cho biết ông Lecornu được trao “toàn quyền tự do hành động”, cho thấy tổng thống đang để ông có nhiều không gian linh hoạt trong việc thương lượng thành phần nội các và ngân sách.

Trước đó, tối 5-10, ông Lecornu công bố danh sách nội các, nhưng ngay trong đêm đã bị Bộ trưởng Nội vụ công khai chỉ trích. Sáng 6-10, ông Lecornu nộp đơn từ chức - được Tổng thống Macron chấp thuận – trước khi ông Macron đổi ý và yêu cầu ông đảm nhiệm vai trò “điều phối” quá trình tìm người kế nhiệm trong vòng 48 giờ.

Việc ông Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu đã vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập.

Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Pháp - ông Jordan Bardella gọi động thái này là “một sai lầm nghiêm trọng và là dấu hiệu cho thấy sự xa rời thực tế của chính quyền”.