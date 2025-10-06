Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng tại vị 06/10/2025 16:01

(PLO)- Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, người nhậm chức chưa đầy 1 tháng, xin từ chức chỉ sau vài giờ công bố nội các.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6-10 đã nộp đơn từ chức, chỉ 14 giờ sau khi công bố nội các mới, trong bối cảnh cả đồng minh lẫn đối thủ đều dọa lật đổ chính phủ của ông.

Văn phòng Điện Élysée ra thông cáo xác nhận: “Ông Sébastien Lecornu đã đệ đơn từ chức chính phủ và Tổng thống Cộng hòa đã chấp thuận".

Ngay sau đó, đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu vừa đệ đơn xin từ chức hôm nay. Ảnh: AFP

Trước đó, sau nhiều tuần tham vấn các chính đảng, ông Lecornu - một đồng minh thân cận của Tổng thống Macron - đã công bố danh sách các bộ trưởng vào ngày 5-10, với kế hoạch họp phiên đầu tiên trong chiều 6-10.

Tuy nhiên, thành phần nội các mới lập tức gây bất mãn cho cả phe ủng hộ lẫn đối lập: phe thì cho rằng quá thiên hữu, phe khác lại chê chưa đủ cứng rắn. Điều này làm dấy lên hoài nghi về khả năng tồn tại của chính phủ mới, trong khi quốc hội Pháp vốn đang chia rẽ và không phe nào chiếm đa số.

Diễn biến bất ngờ và chưa từng có tiền lệ này đã khiến thị trường chứng khoán Pháp cùng đồng euro lao dốc, đồng thời khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng chính trị mà nước Pháp đang đối mặt.