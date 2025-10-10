Điện Kremlin: Nga ủng hộ ông Trump đạt giải Nobel Hòa bình 10/10/2025 16:17

(PLO)- Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga ủng hộ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình.

Ngày 10-10, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga sẽ ủng hộ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao giải Nobel Hòa bình, theo đài RT.

Ông Ushakov nói rằng Moscow “có lẽ sẽ ủng hộ vào thời điểm này, nếu có yêu cầu”.

Ông Ushakov chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất ủng hộ Tổng thống Trump nhận giải để đổi lấy việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

Trợ lý Điện Kremlin gọi ý tưởng đó là “quái đản”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump nhiều lần khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì đã giải quyết nhiều xung đột toàn cầu kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.

Gần đây, ông so sánh bản thân với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người được trao giải Nobel năm 2009 vì “những nỗ lực củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”.

Giải Nobel của ông Obama khi đó được xem như một biểu tượng phản đối chính sách can thiệp của người tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng hòa, ông George W. Bush, bao gồm cả chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003.

Một số lãnh đạo quốc tế, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar, đã bày tỏ ủng hộ ông Trump đạt giải Nobel Hòa bình.

Theo RT, Nga ghi nhận nỗ lực của ông Trump trong việc tìm cách làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine, coi đây là bước tiến lớn so với người tiền nhiệm Joe Biden.