Nobel Hòa bình 2025: Ngoài ông Trump còn những ứng viên nào sáng giá? 10/10/2025 09:00

(PLO)- Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều cá nhân, tổ chức cũng được xem là những gương mặt sáng giá cho giải Nobel Hòa bình 2025.

Ngày 10-10, kết quả giải Nobel Hòa bình 2025 sẽ được Ủy ban Nobel Na Uy công bố. Đây được xem là giải Nobel được mong chờ nhiều nhất trong năm nay vì trước khi mùa giải Nobel được khởi động rất lâu truyền thông đã có nhiều dự đoán về các ứng viên sáng giá.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giữa tháng 8, ông Trump đích thân đề cập giải Nobel Hòa bình khi nói rằng ông đã giúp kết thúc 7 cuộc chiến, gồm 6 cuộc trong nhiệm kỳ thứ hai và 1 cuộc trong nhiệm kỳ đầu. Đó là các cuộc xung đột Armenia – Azerbaijan, Thái Lan – Campuchia, Rwanda – CHDC Congo, Israel – Iran, Ai Cập – Ethiopia, Ấn Độ – Pakistan, Serbia – Kosovo.

Trong năm nay, từ nước Mỹ, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Ủy ban Nobel đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình. Ngoài nước Mỹ, Tổng thống Trump được nhiều lãnh đạo thế giới đề cử cho giải này, phần lớn là các bên liên quan các cuộc xung đột mà ông góp phần giải quyết.

Tuy nhiên, ngoài ông Trump, nhiều cái tên khác cũng nhận được chú ý không kém.

Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg. Ảnh: FRANCE 24

Theo ông Thomas Luftus – cựu Đại sứ Mỹ tại Na Uy, khả năng cao là giải Nobel Hòa bình năm nay liên quan biến đổi khí hậu. Xét theo dự đoán này, người được đánh giá cao là nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg. Cô Thunberg nổi tiếng từ khi còn là một thiếu niên vì đã khởi xướng một phong trào kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động về biến đổi khí hậu.

Ông Luftus cũng dự đoán đầu bếp Jose Andres – người sáng lập tổ chức Word Central Kitchen – cũng là một ứng viên sáng giá. Tổ chức này đã cung cấp bữa ăn tại nhiều nơi gặp bất ổn, bao gồm Dải Gaza và Ukraine.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo – PRIO (Na Uy) lại nghiêng về phương án các tổ chức sẽ được vinh danh.

Trong đó, Phòng Ứng phó Khẩn cấp Sudan là một trong những tổ chức được gọi tên đầu tiên. Sáng kiến này đã thiết lập bếp ăn cộng đồng, hỗ trợ sơ tán, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng cố định và cung cấp các dịch vụ khác cho cộng đồng, trong bối cảnh xung đột tại Sudan diễn ra phức tạp từ năm 2023.

PRIO cũng dự đoán Liên đoàn Phụ nữ Quốc tế vì Hòa bình và Tự do có thể đạt giải Nobel Hòa bình năm nay. PRIO cho biết là một trong những tổ chức hòa bình đầu tiên trên thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Quốc tế vì Hòa bình và Tự do liên tục giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột đồng thời đấu tranh cho hòa bình toàn cầu. Tổ chức này đã vận động hành lang cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân.