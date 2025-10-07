Nobel Vật lý 2025: Vinh danh thông tin lượng tử, thuyết lạm phát vũ trụ hay siêu vật liệu? 07/10/2025 09:00

(PLO)- Các nhà khoa học nổi bật trong các lĩnh vực thông tin lượng tử, thuyết lạm phát vũ trụ hay siêu vật liệu được cho là những ứng viên tiềm năng cho giải Nobel Vật lý 2025.

Ngày 7-10, Nobel Vật lý 2025 sẽ chính thức tìm ra chủ nhân. Trước sự kiện này, tạp chí Physics World đã đưa ra dự đoán về các ứng viên tiềm năng.

Physics World cho rằng dựa trên kết quả Nobel Vật lý 2024, giải thưởng năm nay sẽ được trao cho các nhà khoa học nổi bật về thông tin lượng tử và thuật toán. Theo tạp chí, phần lớn những công trình tiên phong trong lĩnh vực này đã được thực hiện từ nhiều thập niên trước và đã đạt được thành quả trong các hệ thống máy tính lượng tử và mật mã hoạt động.

Những ứng viên tiềm năng bao gồm các nhà khoa học Peter Shor, Gilles Brassard, Charles Bennett và David Deutsch.

Nhà khoa học Peter Shor có hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thông tin lượng tử. Ảnh: MIT NEWS

Tạp chí cũng cho rằng sự phát triển của lý thuyết lạm phát vũ trụ cũng rất đáng chú ý. Lý thuyết này tìm cách giải thích bản chất quan sát được của vũ trụ hiện tại, bằng cách viện dẫn sự giãn nở theo cấp số nhân của vũ trụ trong lịch sử sơ khai. Dựa trên phân tích này, các ứng viên tiềm năng bao gồm các nhà vật lý Alan Guth, Andrei Linde, Paul Steinhardt.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực siêu vật liệu, đặc biệt là về cách chúng tương tác với ánh sáng hoặc âm thanh cũng là những ứng viên nặng ký. Những ứng viên nổi bật về lĩnh vực này bao gồm nhà vật lý John Pendry – người tiên phong trong khái niệm quang học biến đổi; nhà khoa học David Smith – người tiên phong trong chế tạo áo tàng hình; nhà vật lý ứng dụng Federico Capasso – nhà khoa học phát minh ra laser tầng lượng tử.

Giải Nobel Vật lý 2025 dự kiến công bố vào 16 giờ 45, ngày 7-10 (giờ Hà Nội).

Từ năm 1901 đến năm 2024, Nobel Vật lý đã được trao 118 lần cho 226 cá nhân. Trong đó, nhà khoa học John Bardeen có 2 lần nhận giải Nobel, vào năm 1956 và năm 1972.

Năm 2024, Nobel Vật lý được trao cho nhà khoa học người Mỹ John J. Hopfield và nhà khoa học người Canada gốc Anh Geoffrey E. Hinton vì những “khám phá nền tảng” cho phép máy học sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo.