Nobel Văn học 2025: Sẽ vinh danh 'nhà văn của những nhà văn'? 09/10/2025 10:00

(PLO)- Các nhà văn Gerald Murnane, László Krasznahorkai, Cristina Rivera Garza, Tàn Tuyết, Haruki Murakami, Salman Rushdie, Mircea Cărtărescu được xem là những gương mặt sáng giá cho giải Nobel Văn học 2025.

Ngày 9-10, kết quả giải Nobel Văn học 2025 sẽ được công bố. Đây là giải Nobel thứ 4 được công bố trong mùa giải năm nay, sau Nobel Y sinh, Nobel Vật lý, Nobel Hóa học.

Trang tin The Federal cho rằng các nhân vật tiềm năng cho Nobel Văn học năm nay đa số là những gương mặt quen thuộc.

Theo trang tin, tiểu thuyết gia người Úc Gerald Murnane là gương mặt sáng giá nhất cho giải thưởng năm nay. Nhà văn 85 tuổi này được mô tả đã dành phần lớn cuộc đời mình để viết nên những tiểu thuyết nội tâm sâu sắc, trầm tư về ký ức, phong cảnh và những gì nhìn thấy. Ông Murnane được mệnh danh là “nhà văn của những nhà văn”, được nhiều nhà phê bình và nhà xuất bản ca ngợi.

Nhà văn Gerald Murnane. Ảnh: ABC NEWS

The Federal cũng cho rằng tiểu thuyết gia kiêm biên kịch người Hungary László Krasznahorkai là một cái tên xứng đáng cho giải thưởng năm nay. Với những câu văn phức tạp và hình ảnh hấp dẫn, các tác phẩm của ông đã được đón nhận rộng rãi.

Tác giả người Mexico Cristina Rivera Garza cũng được đánh giá cao cho mùa giải năm nay. Các tác phẩm của bà Rivera Garza, bao gồm tiểu thuyết và hồi ký, xoay quanh bạo lực, di cư và nữ quyền. Bà đã viết nhiều tiểu thuyết và từng có tác phẩm đã nhận được giải thưởng văn học cao quý nhất của Mexico.

Ngoài các tác giả nói trên, những nhà văn Haruki Murakami, Salman Rushdie, Mircea Cărtărescu, Tàn Tuyết cũng được đánh giá là những ứng viên nổi bật.

Giải Nobel Văn học 2025 dự kiến công bố lúc 18 giờ, ngày 9-10 (giờ Hà Nội).

Từ năm 1901 đến năm 2024, Nobel Văn học đã được trao cho 121 cá nhân. Giải Nobel Văn học 2024 thuộc về tiểu thuyết gia người Hàn Quốc Han Kang “vì văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt", phơi bày "những tổn thương lịch sử và sự mong manh của cuộc sống con người".