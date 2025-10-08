Nobel Hóa học 2025: Sẽ gọi tên nhà khoa học châu Á? 08/10/2025 09:00

(PLO)- Tác giả các công trình nghiên cứu về ngưng tụ sinh học phân tử, hệ thống pin bền vững, xúc tác đơn nguyên tử được xem là những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Hóa học 2025.

Tiếp nối mùa giải Nobel năm nay, ngày 8-10, giải Nobel Hóa học 2025 sẽ tìm được chủ nhân. Trước thềm công bố giải thưởng, tạp chí Chemistry World đã đưa ra dự đoán về một số gương mặt sáng giá.

Trong đó, các nhà khoa học Clifford Brangwynne, Anthony Hyman và Michael Rosen được dự đoán có cơ hội đoạt giải Nobel Hóa học năm nay vì những khám phá của họ về vai trò của các chất ngưng tụ sinh học phân tử tách pha trong tổ chức sinh hóa của tế bào. Khám phá của họ đã giúp thiết lập một mô hình mới trong sinh học tế bào, hé lộ cách tế bào phân chia các phản ứng sinh hóa.

Nhà hóa học Trương Đào nhận một giải thưởng vào tháng 9-2025. Ảnh: LABORATORY OF CATALYSTS AND NEW MATERIALS

Tạp chí cũng dự đoán nhà khoa học Jean-Marie Tarascon có khả năng thắng giải Nobel Hóa học vì những đóng góp của ông cho công nghệ lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt những tiến bộ cơ bản và các ứng dụng sáng tạo đã định hình nghiên cứu hệ thống pin bền vững. Nghiên cứu của ông đã hỗ trợ sự phát triển của pin lithium-ion cải tiến.

Một ứng viên sáng giá khác là nhà hóa học Trương Đào tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vì những đóng góp của ông cho sự phát triển của xúc tác đơn nguyên tử và các ứng dụng. Công trình tiên phong của ông đã đưa xúc tác đơn nguyên tử trở thành một khái niệm mang tính đột phá trong xúc tác dị thể. Nghiên cứu của ông Trương đã mở ra những hướng đi mới trong chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường và sản xuất hóa chất xanh, đưa xúc tác đơn nguyên tử đến gần hơn với ứng dụng công nghiệp.

Giải Nobel Hóa học sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố. Giải thưởng dự kiến được công bố vào khoảng 16 giờ 45, ngày 8-10 (giờ Hà Nội).

Từ năm 1901 đến năm 2024, Nobel Hóa học đã được trao 116 lần cho 195 cá nhân. Trong đó, các nhà khoa học Frederick Sanger và Barry Sharpless đã được trao giải hai lần. Nobel Hóa học 2024 gọi tên 3 nhà khoa học Demis Hassabis, John Jumper và David Baker vì công trình nghiên cứu về protein.