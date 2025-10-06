Nobel Y học 2025 vinh danh công trình về dung nạp miễn dịch ngoại biên 06/10/2025 16:41

(PLO)- Nobel Y học 2025 vinh danh ba nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi vì những khám phá mang tính đột phá của họ về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên.

Ngày 6-10, Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Y học 2025 thuộc về ba nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật) “vì những khám phá liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên”, theo đài PBS News.

Hội đồng trao giải ca ngợi đóng góp của ba nhà khoa học vì những khám phá mang tính đột phá của họ về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên - cơ chế giúp hệ miễn dịch không tấn công chính cơ thể.

"Ba nhà khoa học đã phát hiện ra 'những người gác cổng' của hệ miễn dịch – các tế bào T điều hòa (regulatory T cells), qua đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. Những khám phá này cũng đã mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị y học tiềm năng, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng" - theo tuyên bố của Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Theo hội đồng, ba nhà khoa học hy vọng rằng những nghiên cứu này sẽ giúp điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, mang lại các liệu pháp ung thư hiệu quả hơn và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng sau khi cấy ghép tế bào gốc.

Ba nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi. Ảnh: X

Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD).

Giải Nobel Y học 2024 trao cho hai nhà sinh học phân tử người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với công trình phát hiện ra microRNA và vai trò của microRNA trong quá trình điều hòa gen sau phiên mã.

Theo website giải Nobel, tính đến nay, 115 giải Nobel Y học đã được trao với 230 người nhận giải.

Ngày 7-10, Uỷ ban Nobel sẽ công bố kết quả giải Nobel Vật lý.