Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ với nghiên cứu cơ học lượng tử 07/10/2025 17:03

(PLO)- Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ với nghiên cứu về cơ học lượng tử, "khám phá ra hiệu ứng xuyên hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện”.

Ngày 7-10, Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mỹ với công trình nghiên cứu về cơ học lượng tử, theo trang web giải thưởng Nobel.

Những nhà khoa học được vinh danh giải thưởng là ông John Clarke, ông Michel H. Devoret và ông John M. Martinis.

Ba nhà khoa học này được vinh danh giải Nobel “cho việc khám phá ra hiệu ứng xuyên hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện”.

Ủy ban Nobel khen ngợi những nhà khoa học đoạt giải vì đã chứng minh rằng "những đặc tính kỳ lạ của thế giới lượng tử có thể được cụ thể hóa trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Các nhà khoa học Mỹ được giải Nobel Vật lý 2025. Ảnh: NOBEL PRIZE

Trả lời trong một cuộc họp báo, nhà khoa học John Clarke chia sẻ ông rất bất ngờ khi biết mình được vinh danh giải thưởng danh giá này. Ông Clarke cho biết nghiên cứu của nhóm nhà khoa học này được tiến hành vào những năm 1980 tại ĐH California, TP Berkeley (bang California, Mỹ) và nói rằng ông không nghĩ rằng công trình này có thể đạt giải Nobel.

Kể từ năm 1901, đã có 119 giải Nobel Vật lý đã được trao cho 230 nhà khoa học.

Giải Nobel được xem là giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được thành lập theo di chúc của ông Alfred Nobel - nhà hóa học, kỹ sư và nhà công nghiệp người Thụy Điển nổi tiếng nhất với việc phát hiện ra thuốc nổ.

Trong di chúc năm 1895, ông Nobel đã để lại phần lớn tài sản của mình làm phần thưởng cho các giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những người “đã mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại”.

Mỗi người đoạt giải Nobel sẽ nhận được một huy chương vàng, một bằng khen và một khoản tiền mặt do Quỹ Nobel trao tặng. Tiền thưởng cho mỗi giải thưởng năm nay là 11 triệu kronor Thụy Điển (1,2 triệu USD).

Giải Nobel năm nay bắt đầu trao từ ngày 6-10 đến ngày 13-10, vinh danh những cống hiến trong ngành y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.

Ngày 6-10, Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải Nobel Y học 2025 cho hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật vì những khám phá mang tính đột phá của họ về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên giúp ngăn chặn hệ miễn dịch gây hại cho cơ thể.

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Y học năm nay là TS Mary E. Brunkow tại Viện Sinh học Hệ thống (Mỹ), TS Fred Ramsdell công tác tại Công ty Công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics (Mỹ) và GS Shimon Sakaguchi tại ĐH Osaka (Nhật).