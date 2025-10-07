Chiến sự Nga-Ukraine 7-10: Ukraine phá kho dầu, nhà máy thuốc nổ lớn tại Crimea; Nga đánh rát ở Donetsk 07/10/2025 08:03

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine phá kho dầu, nhà máy thuốc nổ quy mô lớn của Nga tại Crimea; Nga nỗ lực đánh chiếm 1 cứ điểm ở Donetsk, gây hàng trăm thương vong cho Ukraine ở tỉnh này.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận.

Ukraine đánh kho dầu, nhà máy thuốc nổ quy mô lớn của Nga ở Crimea

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea vào đêm 5 rạng sáng 6-10, đánh trúng cảng dầu Feodosia và nhà máy thuốc nổ Sverdlov của Nga, theo Kyiv Independent.

Kho cảng này là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở Crimea nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 250 km. Nó có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu, trong đó được dùng để cung cấp cho lực lượng Nga.

Theo Crimean Wind - kênh Telegram ủng hộ Ukraine, vụ tấn công đã gây ra đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục km. Bên cạnh kho dầu, một số vụ nổ khác cũng được ghi nhận ở gần sân bay Saki và Kacha.

Cũng trong đêm 6-10, Ukraine đã tấn công nhà máy thuốc nổ Sverdlov gây cháy nổ. Đây là một trong những nhà sản xuất thuốc nổ lớn nhất của Nga và có khả năng trang bị hầu hết các loại đạn dược, bao gồm đạn pháo hàng không, pháo binh, và bom hàng không, bao gồm bom dẫn đường, đầu đạn cho tên lửa chống tăng dẫn đường, đạn kỹ thuật và đầu đạn tên lửa phòng không.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã chặn 251 UAV của Ukraine trong rạng sáng 6-10, bao gồm 40 chiếc ở Crimea.

Ukraine chặn Nga đánh chiếm 1 thành phố ở tỉnh Donetsk

Ngày 6-10, Cục Biên phòng Ukraine cho biết lực lượng UAV của lữ đoàn biên giới Pomsta đã phối hợp với các đơn vị Ukraine trong khu vực để ngăn chặn nỗ lực của quân Nga nhằm chiếm TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Hậu quả cuộc pháo kích của Nga khiến nhà dân bị hỏa hoạn hôm 6-10. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Theo Cục Biên phòng Ukraine, tận dụng thời tiết xấu, quân Nga đã tìm cách chiếm Kostiantynivka bằng các loại xe bọc thép hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMD, BMP và xe bọc thép MT-LB.

Lực lượng Ukraine đã tấn công trang thiết bị của Nga bằng UAV, sau đó máy bay ném bom hạng nặng đã tiêu diệt các phương tiện quân sự của quân Nga.

Kết quả là Ukraine đã phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, đồng thời làm hư hại 3 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe MT-LB của quân Nga.

Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine thương vong, hạ 356 UAV

Ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã giành được khu định cư Otradnoye ở tỉnh Kharkiv trong nỗ lực tạo ra vùng đệm tại ngã ba biên giới với tỉnh Belgorod (Nga), theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.465 lính của lực lượng Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với quân Nga trên các khu vực tiền tuyến. Trong đó, nhóm tác chiến Trung tâm chủ yếu hoạt động ở tỉnh Donetsk đã khiến Ukraine chịu nhiều thương vong nhất.

Theo đó, nhóm tác chiến này đã tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Ivanovka, Dimitrov, Dorozhnoye, Gruzskoye, Toretskoye, Artyomovka và Krasnoarmeysk tại tỉnh Donetsk khiến 410 lính Ukraine thương vong. Cạnh đó, Ukraine cũng mất 1 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất và 3 xe bán tải tại các khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 356 UAV và 1 tên lửa Neptune của Ukraine trong ngày.