Ông Trump gửi lời chúc mừng tới bà Takaichi - người sẽ là nữ thủ tướng Nhật đầu tiên 07/10/2025 06:46

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng bà Sanae Takaichi - người gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng Nhật đầu tiên, gọi đây là “tin tuyệt vời” cho người dân nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-10 gửi lời chúc mừng Nhật khi nước này sắp có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử là bà Sanae Takaichi, gọi đây là “tin đáng mừng cho người dân Nhật”, theo tờ The Hill.

“Đây là tin tuyệt vời cho đất nước tuyệt vời ấy. Xin chúc mừng tất cả!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đánh giá bà Takaichi là một nhân vật "được kính trọng, có trí tuệ và bản lĩnh phi thường".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bà Takaichi, một nghị sĩ theo đường lối bảo thủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) hôm 5-10. Chiến thắng này mở đường để bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Cuộc bỏ phiếu bầu tân thủ tướng Nhật dự kiến sẽ diễn ra tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vào ngày 15-10 tới. Giới quan sát đánh giá khả năng bà Takaichi đắc cử gần như chắc chắn.

Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Sanae Takaichi, người gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng Nhật tiếp theo. Ảnh: Johan Brooks/ JAPAN TIMES

Về quan hệ Mỹ-Nhật, ông Trump từng nhiều lần nhắc đến mối quan hệ thân thiết với Nhật, đặc biệt với cố Thủ tướng Shinzo Abe, người giữ vai trò quan trọng trong nhiệm kỳ đầu của chủ nhân Nhà Trắng.

Gần đây, hai nước cũng đạt được thỏa thuận thương mại, bao gồm mức thuế 15% đối với hàng hóa Nhật.