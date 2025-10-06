Chiến sự Nga - Ukraine 6-10: Nga phóng 550 UAV, tên lửa vào khắp Ukraine; Thủ tướng Đức cáo buộc Moscow đứng sau các vụ xâm nhập UAV 06/10/2025 08:13

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với gần 200 trận giao tranh trong ngày; Hai bên tấn công UAV qua lại, khiến nhiều người thiệt mạng.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt vụ tấn công được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga tấn công quy mô lớn nhất vào Lviv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5-10 có 192 cuộc giao tranh trên tiền tuyến.

Theo bộ này, lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích quy mô lớn, phóng 53 tên lửa và thực hiện 40 cuộc không kích, thả 77 quả bom dẫn đường chính xác. Ngoài ra, Nga còn triển khai 1.862 máy bay không người lái (UAV) kamikaze và thực hiện 2.983 cuộc pháo kích vào các vị trí của Ukraine và các khu vực đông dân cư.

﻿ Một địa điểm ở Ukraine trúng không kích vào đêm 4, rạng sáng 5-10. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trên khắp Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong ngày 5-10.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng khoảng 500 UAV và hơn 50 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal, nhắm vào ít nhất 9 tỉnh gồm Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad trong đêm 4, rạng sáng 5-10.

Tỉnh Lviv ghi nhận 4 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương. Vụ việc là cuộc tấn công lớn nhất vào khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát, với 140 UAV và 23 tên lửa hành trình.

Cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt là một trong những mục tiêu chính khi nhiệt độ giảm và mùa sưởi ấm đang đến gần, theo Văn phòng Công tố Lviv.

TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia) cũng báo cáo về 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Lực lượng Nga đã bắn UAV và bom trên không vào Zaporizhia, đánh trúng một doanh nghiệp và các tòa nhà dân cư, ông Fedorov viết trên Telegram.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết 1 cơ sở năng lượng lớn cũng bị hư hại, khiến “một số lượng lớn” người dân trong TP Zaporizhia và khu vực xung quanh phải sống trong cảnh mất điện.

Tại Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho biết 1 người thiệt mạng do cuộc pháo kích của Nga trong ngày qua.

Trước đó, Văn phòng Công tố Donetsk đưa tin lực lượng Nga đã tấn công TP Sloviansk (Donetsk) bằng bom trên không vào đêm 4, rạng sáng 5-10, khiến 6 người bị thương.

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-10 xác nhận lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các cơ sở này, theo RT.

Bộ này cho biết cuộc tấn công có sự tham gia của “các vũ khí dẫn đường chính xác trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như UAV tấn công”.

Cuộc tấn công nhằm vào “các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động này”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

“Mục tiêu của các cuộc không kích đã đạt được. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng” - tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Moscow chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Ukraine như vị trí quân đội, kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhiên liệu và không bao giờ tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

UAV Ukraine tấn công trường học Nga

Đài RT ngày 5-10 dẫn lời các quan chức địa phương rằng Ukraine đã thực hiện 1 cuộc tấn công bằng UAV vào TP Gorlovka ở Donetsk, khiến 3 người bị thương.

Thị trưởng TP Gorlovka do Nga bổ nhiệm - ông Ivan Prikhodko nói rằng UAV đầu tiên tấn công vào chiều 3-10 (giờ địa phương), gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và phương tiện giao thông. Sau đó, vào buổi tối, UAV tấn công 1 trường học và một khu chung cư.

Người đứng đầu tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin trước đó cho biết 2 thiếu niên ở Gorlovka đã bị thương do một thiết bị nổ trong một vụ việc khác.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết khoảng 40.000 cư dân của Belgorod đã bị mất điện sau cuộc pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi đã nghe báo cáo từ các chuyên gia năng lượng về thiệt hại do vụ pháo kích Belgorod đêm qua gây ra. Chúng tôi đã chịu thiệt hại đáng kể về nguồn cung cấp điện trên khắp 7 TP - gần 40.000 cư dân tính nay vẫn không có điện” - ông Gladkov cho biết trên Telegram.

Ông Gladkov lưu ý rằng các đội cứu hộ đang thực hiện mọi công việc cần thiết để khôi phục điện cho các tòa nhà dân cư, cơ sở xã hội và doanh nghiệp thương mại vào ngày mai.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thủ tướng Đức cáo buộc Nga đứng sau các vụ xâm nhập UAV

Ngày 5-10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng ông nghĩ Nga đứng sau nhiều vụ UAV được phát hiện trên bầu trời nước Đức vào cuối tuần qua, có thể bao gồm những vụ làm gián đoạn hàng chục chuyến bay và khiến hơn 10.000 hành khách bị mắc kẹt tại Sân bay Munich, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ông Merz nói thêm rằng tần suất xâm nhập không phận châu Âu là chưa từng có, ngay cả khi so sánh với thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng không có UAV nào trong số các UAV bị phát hiện được trang bị vũ khí.

“Tất cả đều đang thực hiện các chuyến bay trinh sát” - ông Merz nói.

Nga chưa bình luận về bình luận của thủ tướng Đức nhưng trước đây nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng UAV Nga xâm phạm không phận châu Âu.