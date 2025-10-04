Kiev cáo buộc Nga đứng sau vụ ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine 04/10/2025 07:02

(PLO)- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Andrii Parubii hồi tháng 8 đã "hành động theo lệnh" của tình báo Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 3-10 cáo buộc tình báo Nga đứng sau vụ ám sát cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine - ông Andrii Parubii cách đó hơn một tháng, theo tờ Kyiv Independent.

SBU tuyên bố đã thu thập “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy nghi phạm trong vụ sát hại ông Parubii đã phạm tội phản quốc và “hành động theo lệnh của cơ quan đặc nhiệm Nga”.

Nghi phạm Mykhailo Stselnikov (áo xanh rêu) - người nổ súng ám sát cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine Andrii Parubii - bị bắt hôm 1-9. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo cáo buộc của SBU, nghi phạm này đã được các đặc nhiệm Nga bắt liên hệ từ năm 2024 và nhận nhiệm vụ từ cơ quan tình báo Nga, bao gồm việc theo dõi hoạt động quân sự của Ukraine và ám sát ông Parubii.

SBU cáo buộc rằng nghi phạm này đã lên kế hoạch trốn ra nước ngoài sau khi gây án. Tuy nhiên, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine đã ngăn chặn, bắt giữ nghi phạm tại TP biên giới Khmelnytskyi – nơi người này định vượt biên.

SBU cho biết nghi phạm đang bị truy tố vì tội phản quốc và có thể bị kết án chung thân.

Ông Parubii là Chủ tịch quốc hội Ukraine trong giai đoạn từ tháng 4-2016 tới tháng 8-2019. Trước đó, ông giữ vai trò quan trọng trong Cách mạng Cam (năm 2004) và vai trò lãnh đạo trong cuộc chính biến EuroMaidan giai đoạn 2013-2014.

Ngày 30-8-2025, nghi phạm Mykhailo Stselnikov, công dân Ukraine, 54 tuổi, giả dạng một nhân viên giao hàng, tiếp cận và bắn chết ông Parubii giữa phố tại TP Lviv.

Nghi phạm bị bắt hôm 1-9 và nhanh chóng nhận tội. Tuy nhiên, người này từ chối mọi liên hệ với cơ quan tình báo Nga, theo trang tin Strana.ua.

Nga chưa lên tiếng sau cáo buộc từ SBU.