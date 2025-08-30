Cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố 30/08/2025 19:36

(PLO)- Ukraine đã khởi động chiến dịch "Siren" để truy lùng thủ phạm ám sát cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine Andrii Parubii tại TP Lviv.

Chiều 30-8, cựu Chủ tịch Verkhovna Rada (tức quốc hội Ukraine) - ông Andrii Parubii đã bị bắn chết trên một con phố ở TP Lviv (miền tây Ukraine) tờ Kyiv Independent đưa tin.

Cảnh sát quốc gia Ukraine ban đầu công bố thông tin về “một vụ nổ súng ở quận Sykhivskyi của Lviv” khiến nạn nhân – người được xác định là “một nhân vật của công chúng và chính trị gia nổi tiếng, sinh năm 1971” - tử vong tại chỗ.

Không lâu sau đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymir Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết đã rõ ràng đầu tiên của vụ giết người kinh hoàng ở Lviv. Nạn nhân là ông Parubiy.

“Tôi xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè ông ấy. Tất cả lực lượng và phương tiện cần thiết đang được huy động để điều tra và truy tìm kẻ giết người” - ông Zelensky viết tiếp.

Cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine Andrii Parubii. Ảnh: RBC UKRAINE

Chủ tịch quốc hội Ukraine đương nhiệm - ông Ruslan Stefanchuk cũng đã gửi lời chia buồn tới ông Parubii. Ông Stefanchuk gọi ông Parubii là một “người kiên định bảo vệ nhà nước Ukraine”.

Theo đài Suspilne (Ukraine), nghi phạm đã cải trang thành một nhân viên giao hàng, lái một chiếc xe đạp tiếp cận ông Parubii, nổ súng và lái xe chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng thực thi pháp luật cho biết họ phát hiện 7 vỏ đạn tại hiện trường vụ nổ súng.

Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã khởi động chiến dịch đặc biệt “Siren” để truy tìm thủ phạm sát hại cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine.

Ông Parubii, 54 tuổi, là một nhà lập pháp kỳ cựu của Ukraine. Ông đóng vai trò quan trọng trong Cách mạng Cam (năm 2004) và vai trò lãnh đạo trong cuộc chính biến EuroMaidan giai đoạn 2013-2014.

Sau khi chính quyền Tổng thống Ukraine - ông Viktor Yanukovych bị lật đổ năm 2014, ông Parubii được bổ nhiệm làm Thư Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine.

Sau đó, ông Parubii giữ chức Phó Chủ tịch quốc hội (từ tháng 12-2014), rồi làm Chủ tịch quốc hội từ tháng 4-2016 tới tháng 8-2019.