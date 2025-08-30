HĐBA họp khẩn sau cuộc không kích dữ dội của Nga vào Ukraine làm 88 người thương vong 30/08/2025 06:50

(PLO)- Đại diện Nga, Ukraine đưa ra cáo buộc lẫn nhau tại cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về cuộc không kích quy mô lớn của Moscow vào khắp Ukraine khiến hàng chục người thương vong.

Ngày 29-8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine khuya 27 rạng sáng 28-8 khiến hàng chục người thương vong. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu từ phía Kiev, theo tờ UN News.

Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cáo buộc Nga “tiếp tục chọn bạo lực thay vì chấm dứt chiến sự” khi tiến hành cuộc tấn công bằng "629 vũ khí trên không", khiến 25 người, bao gồm 4 trẻ em, thiệt mạng và làm bị thương 63 người.

“Chúng ta cần tính đến điều này trong các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hòa bình và thiết lập những bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Các bảo đảm này phải bảo vệ cả chủ quyền Ukraine và mạng sống của người dân Ukraine, đặc biệt là trẻ em” - bà Svyrydenko nói.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko tại cuộc họp của HĐBA LHQ hôm 29-8. Ảnh chụp màn hình UN News

“Người dân chúng tôi cần được cảm thấy an toàn ngay từ hôm nay. Đó là lý do lệnh ngừng bắn vẫn là điều kiện thiết yếu cho các cuộc đàm phán thành công trong tương lai” - thủ tướng Ukraine nói thêm.

Bà Svyrydenko thúc giục HĐBA hành động, nhấn mạnh rằng hòa bình đòi hỏi cả việc tăng cường quốc phòng cho Ukraine và tăng cường áp lực lên Moscow cho đến khi Moscow thể hiện thiện chí thực sự để đàm phán.

Về phía Moscow, Phó Đại sứ Nga tại LHQ - ông Dmitry Polyanskiy nói rằng những cuộc tấn công như vậy của Moscow nhắm vào tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, bao gồm các kho vũ khí, sân bay và nhà máy UAV, chứ không phải dân thường.

Ông Polyanskiy cho rằng việc thường dân Ukraine thiệt mạng là do hệ thống phòng không Ukraine được bố trí tại các khu dân cư.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy tại cuộc họp của HĐBA LHQ hôm 29-8. Ảnh chụp màn hình UN News

Đại diện của Nga cáo buộc Ukraine sử dụng người Ukraine làm lá chắn sống, và những thảm kịch như vậy được "cố tình bịa đặt để đổ lỗi cho Nga về cái chết của thường dân Ukraine" nhằm đảm bảo thêm vũ khí cho Kiev và tăng các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga.

Ông Polyanskiy tiếp tục cáo buộc phương Tây đạo đức giả, phớt lờ các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine vào các thành phố của Nga.

Dù vậy, đại diện Nga cho biết Moscow sẵn sàng cân nhắc một hội nghị thượng đỉnh với Kiev “miễn là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cho cuộc gặp và nội dung thực chất, nếu không thì đơn giản là sẽ chẳng có ý nghĩa gì”.

Ông Polyanskiy nói Mỹ “ngày càng hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, nếu không thì không thể tìm được lối thoát”.

Theo nhà ngoại giao Nga, việc triển khai một lực lượng quân sự của các nước NATO tới phần lãnh thổ còn lại dưới sự kiểm soát của Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow.

“Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga, vì nó tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát với những hệ lụy khó lường” - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Polyanskiy.

Các bên liên quan lên tiếng

Tại cuộc họp, ông Miroslav Jenča - Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách châu Âu, Trung Á và châu Mỹ - lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

"Động lực ngoại giao hiện tại có nguy cơ nhanh chóng suy yếu nếu không duy trì được sự tập trung vào nhu cầu chấm dứt bạo lực và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự” - ông Jenča lưu ý.

Mỹ chỉ trích Nga vì các cuộc không kích ở Ukraine và cảnh báo có thể trừng phạt Moscow bằng các biện pháp kinh tế nếu chiến sự tiếp diễn, theo hãng tin Reuters.

Các cuộc tập kích vào Kiev “đặt dấu hỏi về mức độ nghiêm túc trong mong muốn hòa bình của Nga. Những đòn tấn công nhằm vào khu dân cư này phải chấm dứt ngay lập tức”, quyền đại sứ Mỹ tại LHQ John Kelley nói.

“Nga phải quyết định ngay bây giờ về việc tiến tới hòa bình. Lãnh đạo Nga và Ukraine phải đồng ý gặp song phương” - ông Kelley nhấn mạnh.

Quyền đại sứ Mỹ tại LHQ - ông John Kelley. Ảnh: THE AMERICA TIMES

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward cho biết bà "vô cùng kinh hoàng trước những đau khổ" mà người dân Ukraine chịu đựng do cuộc tấn công của Nga, đồng thời "phẫn nộ" trước thiệt hại mà các cuộc không kích này gây ra cho toà nhà Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU).

Trong số các mục tiêu bị đánh trúng trong cuộc không kích của Nga có văn phòng Hội đồng Anh và Phái đoàn EU tại Kiev.

"Nhưng nếu Nga nghĩ rằng họ có thể đe dọa chúng tôi, thì điều đó là sai lầm. Điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm quyết tâm của Anh và phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine” - bà Woodward nói.

Đại diện của Anh nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột là Nga và Ukraine phải "đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện và ngay lập tức".