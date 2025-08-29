Mỹ, Anh, EU… phản ứng mạnh vụ Nga không kích làm 86 người thương vong ở Ukraine 29/08/2025 08:24

(PLO)- Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu phản ứng gay gắt vụ Nga không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine khiến 86 người thương vong, trong đó nhiều trụ sở phái bộ nước ngoài bị đánh trúng.

Nhiều nước như Mỹ, Anh, Ý và Liên minh châu Âu (EU) phản ứng gay gắt sau vụ Nga không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm nhằm vào Ukraine, khiến 23 người thiệt mạng và 63 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Trong số các mục tiêu bị đánh trúng có văn phòng Hội đồng Anh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev.

Ngày 28-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump “không hài lòng với tin tức này, nhưng cũng không bất ngờ”.

“Đây là hai quốc gia đã ở trong tình trạng chiến tranh suốt một thời gian dài. Tổng thống Trump muốn chiến tranh chấm dứt, nhưng có lẽ cả hai bên đều chưa sẵn sàng tự mình kết thúc nó” - bà Leavitt nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định vụ tấn công là “một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột”, cho thấy Điện Kremlin “sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, kể cả gây thiệt hại cho dân thường và EU”.

Hiện trường một địa điểm ở Kiev bị không kích quy mô lớn rạng sáng 28-8. Ảnh: TELEGRAM

Bà Leyen cho biết hai quả tên lửa rơi xuống gần văn phòng EU ở Kiev chỉ cách nhau 20 giây. Các nước EU hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19 và tiếp tục bàn cách sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên án vụ tập kích làm hư hại trụ sở Hội đồng Anh. Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Starmer chỉ trích Nga "đang giết hại trẻ em, dân thường và phá hoại hy vọng hòa bình”.

Ngày 28-8, Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London - ông Andrei Kelin sau vụ không kích.

Ngoại trưởng Anh David Lammy viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Nga đêm 27-8 rạng sáng 28-8 đã giết hại dân thường, phá hủy nhà cửa và gây hư hại cho nhiều công trình, trong đó có văn phòng Hội đồng Anh và Phái đoàn EU tại Kiev.

“Chúng tôi đã triệu tập Đại sứ Nga. Các hành động giết chóc và tàn phá này phải chấm dứt" - ông Lammy viết trên X.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nhấn mạnh “nếu Nga tiếp tục như thế này, rõ ràng sẽ phải có thêm các biện pháp trừng phạt mới”.

Liên quan cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Nga nói các mục tiêu bị không kích là cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân. Moscow nhiều lần phủ nhận rằng tấn công của họ nhắm vào dân thường.

Chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov vẫn khẳng định Nga “vẫn quan tâm đến việc tiếp tục đàm phán” với Ukraine.

Trước câu hỏi liệu có mâu thuẫn nào giữa đợt tấn công mới nhất và tuyên bố mong muốn tiến triển trong đàm phán, ông Peskov nói với báo giới rằng cả hai bên đều đang tiếp tục tấn công lẫn nhau.