Anh triệu tập đại sứ Nga sau vụ tập kích tên lửa ở Kiev trúng cơ sở của London 29/08/2025 05:54

(PLO)- Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London - ông Andrei Kelin, sau vụ Ukraine bị tấn công nghiêm trọng rạng sáng 28-8 khiến 84 người thương vong mà trong số mục tiêu bị trúng không kích có văn phòng Hội đồng Anh.

Ngày 28-8, Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London - ông Andrei Kelin sau khi Nga tiến hành một loạt đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm nhằm vào Ukraine, khiến hàng chục người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Anh David Lammy viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Nga đêm 27-8 rạng sáng 28-8 đã giết hại dân thường, phá hủy nhà cửa và gây hư hại cho nhiều công trình, trong đó có văn phòng Hội đồng Anh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev.

“Chúng tôi đã triệu tập Đại sứ Nga. Các hành động giết chóc và tàn phá này phải chấm dứt" - ông Lammy viết.

Đại sứ Nga tại London - ông Andrei Kelin. Ảnh: london.mid.ru

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên án vụ tập kích làm hư hại tòa nhà Hội đồng Anh.

"Ông Putin đang giết hại trẻ em và dân thường, phá hoại mọi hy vọng về hòa bình" - ông Starmer viết trên X.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Giới chức Kiev cho biết đợt tấn công nói trên là một trong những vụ lớn nhất trong nhiều tháng qua, khiến ít nhất 21 người chết và 63 người bị thương. Các quả tên lửa và UAV đã nhắm vào khu dân cư, cơ sở ngoại giao và thương mại, gây hư hại cho Hội đồng Anh, Phái đoàn EU, một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Azerbaijan.

“Tất cả đây chính là câu trả lời của Moscow đối với những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích.

Ông Zelensky kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga, nhấn mạnh: “Nga chọn tên lửa thay vì bàn đàm phán. Nga chọn tiếp tục giết chóc thay vì kết thúc giao tranh".

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 31 tên lửa và gần 600 UAV trên khắp cả nước, trong đó Ukraine khẳng định đã bắn hạ 26 tên lửa và 563 UAV. Tuy nhiên, một số cơ sở năng lượng vẫn bị trúng đòn, dẫn tới tình trạng mất điện cục bộ.

Phần mình, Bộ Quốc phòng Nga nói các mục tiêu tấn công là cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân. Moscow nhiều lần phủ nhận rằng tấn công của họ nhắm vào dân thường.