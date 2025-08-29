Mỹ phê duyệt bán 3.350 tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine 29/08/2025 07:59

(PLO)- Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông báo thương vụ bán 3.350 tên lửa tầm xa ERAM cho Kiev ngay sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào khắp Ukraine.

Ngày 28-8, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo về hợp đồng bán 3.350 tên lửa tầm xa phóng từ trên không ERAM cùng các thiết bị liên quan trị giá 825 triệu USD cho Ukraine, theo hãng tin AFP.

Cơ quan này cho biết Ukraine sẽ thực hiện giao dịch này bằng nguồn tài trợ từ Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cùng với khoản bảo lãnh vay từ Mỹ.

“Thương vụ được đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của Ukraine trong việc đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng thực hiện nhiệm vụ tự vệ và bảo đảm an ninh khu vực” - theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng.

Mẫu tên lửa tầm xa ERAM. Ảnh: Army Recognition

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng cũng nhấn mạnh rằng thương vụ này “sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác, vốn là lực lượng góp phần vào sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán tên lửa cho Ukraine và Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc đã gửi thông báo tới quốc hội Mỹ để phê duyệt giao dịch này.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng nếu thương vụ này được hoàn tất như dự kiến, các tên lửa - có tầm bắn từ 240 đến 450 km - có thể được bàn giao cho Ukraine vào cuối năm nay.

Hiện vẫn chưa rõ liệu sẽ có những hạn chế nào đối với việc sử dụng tên lửa này hay không

Phía Ukraine cũng đã xác nhận về thương vụ trên. Viết trên mạng xã hội X, ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine - cho biết Kiev sẽ mua “tới 3.350 tên lửa ERAM và 3.350 mô-đun định vị chống giả mạo".

Thông báo về thương vụ bán 3.350 tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa mang lại kết quả và sau một đêm Nga tấn công quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt một số thương vụ cung cấp thiết bị để duy trì các hệ thống vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine, nhưng đây dường như là thương vụ bán vũ khí mới quy mô lớn đầu tiên cho Kiev được chính quyền ông Trump công bố.