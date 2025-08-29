Chiến sự Nga-Ukraine 29-8: Chiến trường nảy lửa, khốc liệt nhiều hướng 29/08/2025 08:01

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh; Hai bên đánh chìm tàu chiến của nhau; Không chiến diễn ra ác liệt.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, khi Moscow tung đòn không kích quy mô lớn nhắm loạt mục tiêu chủ chốt ở Kiev.

Ukraine, Nga gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới

Ngày 28-8, Hải quân Ukraine cho biết 1 tàu hải quân của nước này đã bị tấn công, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk xác nhận phần lớn thủy thủ đoàn an toàn, song vẫn còn một số người mất tích.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 1 tàu trinh sát Ukraine đã bị đánh chìm bằng máy bay không người lái (UAV) gần khu vực cửa sông Danube.

Hiện trường một địa điểm ở Kiev bị không kích quy mô lớn rạng sáng 28-8. Ảnh: TELEGRAM

Trong khi đó, Cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) thông báo lực lượng đặc nhiệm đã tấn công 1 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Nga tại vịnh Temryuk, gần bán đảo Crimea.

Đây là tàu mang tên lửa hành trình Kalibr. Con tàu được cho là đã bị hư hỏng hệ thống radar sau đòn tập kích bằng UAV và buộc phải rút khỏi khu vực tuần tra. HUR còn công bố đoạn video được cho là ghi lại vụ tấn công.

Cũng trong đêm 28-8, quân đội Ukraine tiến hành loạt đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu năng lượng trên lãnh thổ Nga. Hai nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở TP Samara và Afipsky tại vùng Krasnodar bị UAV tấn công, gây hỏa hoạn lớn.

Chính quyền Samara xác nhận vụ cháy nhưng cho biết đám lửa đã được khống chế. Phía Nga khẳng định đã bắn hạ hơn 100 UAV của Ukraine trong cùng thời điểm.

Ngược lại, Không quân Ukraine báo cáo Nga đã mở một chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn xuyên đêm, huy động 598 UAV và 31 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal, Iskander-M và Kh-101.

Theo chính quyền Kiev, ít nhất 23 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong các đợt tấn công vào thủ đô.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết 63 người bị thương, bao gồm 11 trẻ em, và 30 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Đòn không kích còn trúng văn phòng Hội đồng Anh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev.

Nga lên tiếng sau loạt tấn công tên lửa vào Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-8 cho biết lực lượng nước này đã mở các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine, sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không, theo đài RT.

Theo Moscow, đợt tấn công đã đánh trúng một số nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai tên lửa rơi xuống cùng một vị trí ở trung tâm Kiev.

Một số nguồn tin xác định đây là trụ sở công ty quốc phòng Ukrspecsystems trên phố Zhilyanskaya. Công ty này được thành lập năm 2014, chuyên sản xuất UAV tầm xa PD-2 - loại được cho là từng tham gia các vụ tập kích sâu trong lãnh thổ Nga.

Đoạn video CCTV lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai tên lửa rơi trúng địa điểm được cho là trụ sở công ty quốc phòng Ukrspecsystems ở trung tâm Kiev. Nguồn: X

Chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov vẫn khẳng định Nga “vẫn quan tâm đến việc tiếp tục đàm phán” với Ukraine.

Trước câu hỏi liệu có mâu thuẫn nào giữa đợt tấn công mới nhất và tuyên bố mong muốn tiến triển trong đàm phán, ông Peskov nói với báo giới rằng cả hai bên đều đang tiếp tục tấn công lẫn nhau.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra. Quý vị có thể thấy các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng của Nga, nhiều khi là hạ tầng dân sự, từ phía Kiev vẫn tiếp diễn. Các lực lượng vũ trang Nga cũng đang hoàn thành nhiệm vụ của mình" - ông Peskov khẳng định.

Đề cập các vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, ông Peskov nói thị trường nhiên liệu trong nước “được bảo đảm đầy đủ” và tình hình “vẫn trong tầm kiểm soát”.

Khi được hỏi về khả năng thiết lập một “lệnh ngừng bắn trên không” giữa Nga và Ukraine - ý tưởng từng được Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nêu ra, ông Peskov cho hay chưa có bất kỳ thỏa thuận nào đạt được, đồng thời nhấn mạnh các cuộc thương lượng cần được tiến hành một cách riêng tư.

Chiến trường tiếp tục nảy lửa, giao tranh khốc liệt nhiều hướng

Ngày 28-8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua đã ghi nhận tới 137 vụ đụng độ với lực lượng Nga trên toàn tuyến, theo trang Facebook chính thức của Bộ này.

Các đợt tấn công bằng tên lửa, bom dẫn đường và UAV liên tục trút xuống nhiều khu vực, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ. Kiev khẳng định quân đội đã đánh lui hàng chục đợt tấn công ở các hướng miền Đông và miền Nam, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Xe tăng Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin rằng các đơn vị của họ đã giành quyền kiểm soát 1 khu dân cư tại Donetsk, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine trên nhiều hướng, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Moscow, các đơn vị tác chiến của Nga đã loại khỏi vòng chiến hàng ngàn binh sĩ Ukraine, phá hủy khí tài, xe bọc thép, xe tăng và nhiều kho đạn trong một ngày qua.

Theo thông báo từ cả hai bên, chiến trường chủ lực hiện nay vẫn là tại Donetsk, trong đó TP Pokrovsk là mặt trận khốc liệt nhất.

Hai bên đưa ra số liệu khác biệt về thiệt hại của đối phương, song đều thừa nhận mức độ khốc liệt của giao tranh hiện nay. Phía Ukraine nhấn mạnh đã ngăn chặn thành công nhiều mũi tấn công và giữ vững phòng tuyến, trong khi Nga khẳng định đang từng bước cải thiện vị trí chiến thuật trên chiến trường.