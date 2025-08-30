Pháp, Đức ra tuyên bố chung cam kết cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine 30/08/2025 15:07

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hội đàm, ra tuyên bố chung về xung đột Nga-Ukraine, cam kết cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev, cảnh báo sẽ trừng phạt Nga nếu đến 1-9 chưa có thượng đỉnh Putin-Zelensky.

Ngày 29-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đặc có cuộc hội đàm tại TP Toulon (Pháp), bàn về xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung, trong đó cáo buộc rằng “mặc dù đã có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ, Nga vẫn không có ý định dừng cuộc chiến chống lại Ukraine”.

Trong tuyên bố chung, Pháp và Đức cũng cam kết sẽ cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Kiev trong bối cảnh Nga tiếp tục các “cuộc tấn công ồ ạt” nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thống Macron cảnh báo rằng hạn chót để Moscow tổ chức một cuộc gặp song phương với Kiev nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine là ngày 1-9.

Ông Macron nói rằng nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không diễn ra vào thứ Hai (ngày 1-9) thì ông “tin rằng điều đó một lần nữa có nghĩa là Tổng thống Putin đã chơi khăm Tổng thống [Mỹ Donald] Trump” và “điều này không thể không bị đáp trả”.

Ông Macron cho biết ông sẽ trao đổi với ông Trump trong cuối tuần này và “nếu tuần tới chúng tôi thấy rằng một lần nữa, sau nhiều tháng thất hứa, [cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Zelensky] lại không xảy ra, chúng tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng các lệnh trừng phạt chính và trừng phạt thứ cấp”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) gặp nhau tại dinh thự tổng thống ở Bregancon (TP Toulon, Pháp) hôm 29-8. Ảnh: pa/dpa

Ông Macron cũng nhấn mạnh quyết tâm của Pháp cùng với Đức “sẽ tiếp tục gây áp lực để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, cả từ phía chúng tôi và phía Mỹ, để buộc Nga trở lại bàn đàm phán”.

Theo Tổng thống Pháp, “những ngày sắp tới sẽ rất quan trọng”, là cơ hội để Moscow thể hiện thiện chí chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Cũng trong buổi họp báo chung, Thủ tướng Đức Merz đưa ra cảnh báo rằng cuộc xung đột này “có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa” và cam kết “sẽ không bỏ rơi Ukraine”.

Ông Merz nhấn mạnh rằng Đức và Pháp “chắc chắn nên chuẩn bị” và thực tế “đã sẵn sàng” cho kịch bản xung đột Nga-Ukraine còn kéo dài, trong đó việc “duy trì liên minh tự nguyện” là ưu tiên hàng đầu của cả Berlin và Paris.

“Liên minh tự nguyện” là tập hợp các quốc gia châu Âu và đồng minh được lập ra theo sáng kiến của Anh và Pháp nhằm hỗ trợ Kiev trong xung đột Nga-Ukraine và sẵn sàng tham gia vào lực lượng giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai.

Cả Nga và Ukraine chưa có tuyên bố công khai liên quan tuyên bố chung của hai lãnh đạo Pháp và Đức cũng như về hạn chót mà Tổng thống Pháp đặt ra với triển vọng thượng đỉnh Putin-Zelensky.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska (Mỹ) hôm 15-8, đã có một số thông tin về các tiến triển hướng tới giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine nhưng chưa rõ triển vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky.

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng nêu kèm các điều kiện của phía mình.